Stadt will 120 Radabstellplätze am Bahnhof Haunstetter Straße bauen

An der Hochfeldstraße gibt es am Treppenabgang zur Bahnlinie bereits Radabstellplätze, allerdings zu wenige. Nun soll nachgebessert werden.

Plus Nach dem beschlossenen Aus für ein vollautomatisches Radparkhaus läuft es in Augsburg auf eine konventionelle Lösung hinaus. Doch ganz so einfach ist auch die nicht machbar.

Von Stefan Krog

Die Stadt Augsburg will am Treppenabgang zum Bahnhof Haunstetter Straße in der Hochfeldstraße rund 120 überdachte Fahrradabstellplätze in Doppelstockständern bauen. Die Überlegungen für einen Ausbau der aktuell 63 Stellplätze gibt es schon seit Jahren, zuletzt verwarf die Stadt dann die Überlegungen für ein vollautomatisches Fahrradparkhaus an dieser Stelle, weil der Betriebsaufwand zu hoch gewesen wäre. Nun soll es auf eine ebenerdige Abstellanlage hinauslaufen.

