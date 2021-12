Baumbestattung und Apfelhain: Das plant Augsburg auf den Friedhöfen

Plus Die Nachfrage nach Urnengräbern und anderen Bestattungsformen nimmt in Augsburg stark zu. Die Stadt reagiert und auch Überlegungen für einen Waldfriedhof werden konkreter.

Immer mehr Augsburger wollen sich in einer Urne bestatten lassen. Viele wünschen sich eine letzte Ruhestätte im Grünen oder unter Bäumen. Darauf will die Stadt mit weiteren neuen Bestattungsangeboten und einem Gesamtkonzept für die städtischen Friedhöfe reagieren. Verschiedene Erweiterungsflächen werden künftig für ganz andere Zwecke genutzt. Denn es gibt mehrere Probleme und Herausforderungen.