Stadt will dauerhaft Zugangskontrollen an Dienststellen

Bei Dienststellen, die mit Einlasskontrollen ausgestattet sind, will die Stadt Augsburg die beauftragten Sicherheitsdienste durch eigenes Personal ersetzen.

Die Stadt Augsburg will nun für alle Dienststellen, die mit Security- bzw. Einlasskontrollen ausgestattet sind, eine Prioritätenliste mit Sicherheitsstandard erarbeiten und externe Sicherheitskräfte nach und nach durch eigenes Personal ersetzen. Die Stadt hatte bereits vor dem Beginn der Corona-Pandemie in einigen Dienststellen Einlasskontrollen eingeführt oder einen Sicherheitsdienst beauftragt, etwa im Sozialamt.

Nachdem inzwischen in den Bürgerbüros nur noch Termine nach vorheriger Vereinbarung vergeben werden, wurden dort flächendeckend Einlasskontrollen eingeführt. Man gestalte so Abläufe flüssiger und trage dem Sicherheitsbedürfnis des Personals Rechnung, so Personalreferent Frank Pintsch (CSU). Bürger und Bürgerinnen, so die Verwaltung, hätten einen Ansprechpartner beim Betreten eines Verwaltungsgebäudes.

Schrittweise soll nun eigenes Personal eingesetzt werden, das etwa aus gesundheitlichen Problemen nicht mehr seiner ursprünglichen Arbeit nachkommen kann. Damit sollen auch Kosten gespart werden gegenüber der Beauftragung externer Security. Geplant ist eine dauerhafte Umsetzung. (skro)