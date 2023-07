Augsburg

Stadt will den Spielplatz an der Merianstraße in Haunstetten erneuern

Der Spielplatz an der Merianstraße in Haunstetten soll saniert werden.

Plus Der Spielplatz an der Merianstraße in Haunstetten hat bislang eine faktisch nicht nutzbare Rasenfläche. Nun wird der Ort zum Hartplatz – und noch mehr ist dort geplant.

Die Stadt Augsburg will den in die Jahre gekommenen Spielplatz an der Merianstraße in Haunstetten erneuern. Dort befinden sich momentan ein Bolzplatz ohne Tore und ein Streetball-Korb auf einer Rasenfläche. „Wer schon mal Basketball auf Rasen gespielt hat, weiß, wie einladend das ist“, so Baureferent Steffen Kercher. Insgesamt sei der Spielplatz weder besonders einladend noch gut nutzbar. Die umgebenden Holzpalisaden sind teils morsch.

Künftig soll der Spielplatz für unterschiedliche Generationen nutzbar sein. Nachdem sich in der Keplerstraße ein für kleinere Kinder geeigneter Spielplatz befindet, sollen in der Merianstraße eher Jugendliche berücksichtigt werden. Geplant ist jetzt ein Spielfeld mit Hartbelag, das durch eine Calisthenics-Anlage (Gerüste für Fitnessübungen), ein Baumstamm-Mikado und einen Rasen ergänzt wird. Zudem soll der am Rand des Spielplatzes verlaufende Weg einladender werden.

