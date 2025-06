Weniger Verkehr, mehr Lebensqualität? Stadt will im Herbst Pläne fürs Quartier ums Theater präsentieren

Die Stadt will im Herbst genauere Pläne vorlegen, wie die Straßen und Plätze rund ums Staatstheater nach dem Abschluss der Sanierung neu gestaltet werden könnten. Ziel sei die Schaffung neuer Aufenthaltsmöglichkeiten, vielfältig nutzbarer Flächen und das Pflanzen neuer Bäume, so das Baureferat. Die grobe Planung, die nun konkretisiert werden muss, sieht unter anderem die Neugestaltung der Kasernstraße (sie wird künftig verkehrsfrei) vor, einen Platz an der Kreuzung von Ludwig-/Theaterstraße sowie eine Verkehrsberuhigung der Theaterstraße. Man sei mit den jährlichen Theaterquartierskonferenzen und den Vierteltreffs, die alle zwei Monate stattfinden, im Dialog mit allen Akteuren, um eine „Quartiersentwicklung im Sinne des gesellschaftlichen Miteinanders“ voranzubringen, so das Kulturreferat.

