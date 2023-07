Augsburg

18:00 Uhr

Stadt Augsburg will auf der zentralen Achse Karlstraße Tempo 30 testen

Die Stadt denkt darüber nach, in der Karlstraße Tempo 30 einzuführen.

Plus Das Augsburger Baureferat macht einen Vorstoß für eine Geschwindigkeitsbegrenzung in der Karlstraße. Was damit bezweckt wird und wo noch Tempolimits kommen.

Von Stefan Krog

Autofahrer werden auf der Ost-West-Achse in der Augsburger Innenstadt zwischen Kennedy-Platz und Jakobertor künftig wohl langsamer unterwegs sein: Die Stadt erwägt dort die versuchsweise Einführung von Tempo 30 statt der aktuell geltenden 50 Kilometer pro Stunde. Zudem plant die Stadt Tempo 30 auf einer Reihe weiterer Straßen(-abschnitte) in einigen Stadtteilen.

Baureferent Steffen Kercher will das Tempolimit auf der etwa 1,2 Kilometer langen Verkehrsachse (Karlstraße, Grottenau, Leonhardsberg, Pilgerhaus- und Jakoberstraße) als Pilotversuch im Rahmen des neuen Generalplans zur städtischen Mobilität ausprobieren. Ziel sind mehr Verkehrssicherheit, besserer Emissionsschutz und eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität. Am Donnerstag soll der Bauausschuss des Stadtrats beschließen, dass ein entsprechendes Konzept von der Verwaltung erstellt wird.

