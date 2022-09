Stadt will mit Bürgern zur Mobilität ins Gespräch kommen

Es gibt mehrere Veranstaltungen in den Augsburger Stadtteilen. Begleitet werden sie von Demonstrationen von Verkehrsaktivisten, denen das zu langsam geht.

Die Stadt will diese Woche mit Bürgern und Bürgerinnen ins Gespräch darüber kommen, wie Mobilität künftig gestaltet werden soll. Hintergrund ist, dass aktuell der "Mobilitätsplan" erarbeitet wird, der das Grundsatzpapier für die städtische Verkehrsplanung in den kommenden Jahren sein wird. Am Freitag gab es eine Auftaktveranstaltung am Königsplatz, bei der Bürger und Bürgerinnen ihre Gedanken zum künftigen Umgang mit Autos in der Innenstadt äußern konnten.

"Mobilität ist das am heißesten diskutierte Thema", so Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) am Freitag beim Auftakt. "Es gibt die, die ausschließlich mit dem Fahrrad alle Wege zurücklegen wollen, und es gibt die, die gar kein Fahrrad haben", so Weber. Was ihr momentan fehle, sei ein gelassenerer Umgang miteinander. Zudem sei die Realität nicht schwarz-weiß - je nach Fahrtzweck und Lebenssituation laufe es darauf hinaus, für jeden Weg das passende Verkehrsmittel zu finden. In der Innenstadt gehe es aber nicht nur um die Frage des Verkehrsmittels, sondern auch darum, wie der öffentliche Raum dort genutzt werden soll.

Augsburg: Stadt will mit Bürgern über Mobilität sprechen

Weitere Stationen der Beteiligungstour: Mittwoch, 21. September, von 15 bis 18 Uhr am P+R-Platz Oberhausen zum Thema Pendeln, am Donnerstag, 22. September, von 9 bis 12 Uhr am Gögginger Wochenmarkt und von 15 bis 18 Uhr am Zwölf-Apostel-Platz in Hochzoll zu "Mobilität im Viertel" und am Freitag, 23. September, von 15 bis 18 Uhr im Flößerpark in Lechhausen zum Thema "Junge Mobilität". Man wolle mit möglichst vielen Menschen in Kontakt kommen, so Weber. Vor diesem Hintergrund sei es "schade, wenn manche lieber zum Demonstrieren gehen, statt sich zu beteiligen".

Wie berichtet demonstrieren parallel zu den Mobilitäts-Terminen Verkehrswende-Aktivisten und -Aktivistinnen, denen das städtische Tempo bei der Mobilitätswende zu gering ist. Am Freitag gab es gleichzeitig zur städtischen Auftaktveranstaltung eine Kundgebung in der Bahnhofstraße für eine autofreie Innenstadt. Die städtische Veranstaltung wurde vorsichtshalber von der Polizei begleitet, weil offenbar Störungen befürchtet wurden - allerdings stellte sich das als unnötig heraus. Am 21. September werden die Aktivisten und Aktivistinnen anlässlich des Themas Pendeln eine Raddemo über die B17 zum Park+Ride-Platz veranstalten. Dort ist beabsichtigt, die Forderungen ins Beteiligungsformat einzubringen.

