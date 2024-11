Stadt will mit digitalem Stadtplan Menschen mit Behinderung den Alltag erleichtern

Die Stadt Augsburg will mit einem digitalen Stadtplan den Alltag von Menschen mit Behinderung erleichtern. Am kommenden Dienstag geht ein digitaler Stadtplan online, der Auskunft über die Barrierefreiheit von Orten und Gebäuden in Augsburg geben soll. Wie die Stadt mitteilt, gewährt der Plan einen Überblick über barrierefreie Zugänge, behindertengerechte Parkplätze, Induktionsschleifen oder leichte Sprache. Darüber hinaus werden demnach touristische Sehenswürdigkeiten mit zusätzlichen Informationen versehen, beispielsweise, ob entsprechende Medien in einfacher Sprache, zum Anhören oder in Blindenschrift erhältlich sind.

Der digitale Stadtplan ist eine Koproduktion des Freiwilligen-Zentrums Augsburg, des gemeinnützigen Vereins Sozialhelden e.V. sowie der Fachstelle Inklusion im Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung (ASL). Sozialreferent Martin Schenkelberg (CSU) erklärt: „Mit dem Stadtplan Augsburg barrierefrei gehen wir einen sehr wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer Stadt, in der sich alle Menschen unabhängig von ihren Einschränkungen frei und selbstbestimmt bewegen können. Wir liefern Betroffenen Informationen, die sie brauchen, und machen Barrierefreiheit sichtbar.“ Inklusion dürfe nicht nur eine Vision sein, sondern müsse vor allem in der Praxis gelebt werden, so Schenkelberg. Im Alltag seien Behinderte mit Fragen konfrontiert, ob sie überhaupt in ein Gebäude kommen oder ob sie sich vor Ort zurecht finden.

Digitaler Stadtplan wird kommenden Dienstag im Curt-Frenzel-Stadion vorgestellt

Alle Angaben, die der digitale Stadtplan enthält, sind laut Stadt von geschulten Barriere-Checkerinnen und -Checkern des Freiwilligen-Zentrums Augsburg bei Begehungen vor Ort gesammelt und übersichtlich zusammengefasst worden. Der Plan werde laufend aktualisiert. Zum Projektstart seien einzelne Gebäude – darunter auch das Curt-Frenzel-Stadion – auf ihre Barrierefreiheit begutachtet worden.

Kommende Woche Dienstag geht der digitale Stadtplan online. Bei seiner offiziellen Vorstellung im Curt-Frenzel-Stadion werden Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU), Sozialreferent Schenkelberg und die Behindertenbeauftragte Claudia Nickl sowie Sven ten Pas von Smart City symbolisch einen roten Buzzer drücken. (klijo)