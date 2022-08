Augsburg

07:30 Uhr

Sammelpunkt für E-Scooter und Co: Stadt will Mobilitätsstationen testen

Plus In einem Pilotprojekt ist geplant, Nahverkehr und verschiedene Sharing-Angebote an einigen Stellen in Augsburg zu bündeln. Welchen Nutzen das haben soll.

Die Stadt möchte ein Pilotprojekt für sogenannte Mobilitätsstationen starten. Dabei werden verschiedene Sharing-Angebote für Auto, Fahrräder, E-Bikes, Lastenräder und E-Scooter an einem Ort - üblicherweise in der Nähe einer Haltestelle - gebündelt. Denkbar seien auch weitere Angebote wie eine Paketstation oder eine E-Ladestation.

