Die Stadt Augsburg will das Zollhaus am Jakobertor sanieren

Das so genannte Zollhaus am Jakobertor in Augsburg soll künftig für eine Nachbarschaftsinitiative offen stehen. Vorher muss es für eine halbe Million Euro saniert werden.

Die Stadt möchte das sogenannte Zollhäuschen neben dem Jakobertor sanieren. Die Kosten liegen bei 507.000 Euro, wobei ein Großteil des Geldes noch nicht im Haushalt für 2023 verankert ist. Insofern steht hinter dem Grundsatzbeschluss, den der Liegenschaftsausschuss des Stadtrats nun fasste, noch ein Fragezeichen. Wie berichtet soll das Gebäude künftig als Stadtteiltreff genutzt werden. Eine Nachbarschaftsinitiative steht dafür schon in den Startlöchern. Aktuell wird dort ein öffentlicher Bücherschrank betrieben. In der Vergangenheit gab es dort einen Zeitschriftenkiosk. In einem ersten Schritt werden die Planungen für die Sanierung fortgesetzt.

Zollhaus: Das ist in Augsburg geplant

Das Gebäude stammt, auch wenn es mit der Fachwerkoptik einen anderen Eindruck zu vermitteln versucht, aus dem Jahr 1881 und wurde auch nie als Zollhaus genutzt. Allerdings unterliegt es dem Ensembleschutz in der Jakobervorstadt. Liegenschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU) sprach von "hohen Kosten bei einem überschaubaren Nutzen", was die Sanierung betrifft. Das Gebäude soll mietfrei an die Initiative gehen. Womöglich werde man Betriebskosten wie Heizung und Strom wieder hereinbekommen, so Hübschle.

35 Bilder Jakobertor und Co.: So sehen die Türme von innen aus Foto: Silvio Wyszengrad/ Text: Ina Marks

Für die Sanierung soll Geld aus der Städtebauförderung beantragt werden, sodass der städtische Eigenanteil einfacher zu schultern ist. Der Beschluss im Ausschuss fiel einstimmig. Regina Stuber-Schneider (Bürgerliche Mitte, FW) sagte, sie begrüße es, dass die Stadt das Gebäude behalten wolle. Bei anderen sanierungsbedürftigen Bauten sei die Stadt mitunter nach dem Motto verfahren, dass man sich eine Instandsetzung nicht leisten könne und deshalb an einen Investor verkaufen wolle. (skro)