Stadt zahlt für Lechhauser Kirchweih

Die Stadt Augsburg wird sich künftig mit bis zu 35.000 Euro an der Miete eines Festzelts und den Kosten für den Sicherheitsdienst bei der Lechhauser Kirchweih beteiligen. In den vergangenen Jahren war die Suche nach einem Festzelt-Betreiber für das Stadtteilfest zunehmend schwieriger geworden (wir berichteten). Man sehe, so das Wirtschaftsreferat in einer Stellungnahme zu einem SPD-Antrag, dass das Festzelt inzwischen kaum mehr rentierlich betreibbar sei. An den Wochenenden sei der Zuspruch zwar recht gut, unter der Woche sei die Auslastung aber überschaubar. Zusammen mit dem Wetterrisiko drohe Wirtsleuten ein erhebliches Defizit, zumal das Zelt maximal 20 mal 50 Meter groß sein darf.

Kirchweih: Gewinn steht der Stadt Augsburg zur Hälfte zu

Aus diesem Grund will die Stadt nun finanziell einsteigen. Falls Gewinn erwirtschaftet wird, steht dieser der Stadt zur Hälfte zu, die andere Hälfte darf der Wirt behalten. Man hoffe, mit diesen verbesserten Rahmenbedingungen mehr Stabilität beim Festzeltbetrieb zu bekommen.

Die SPD hatte als Reaktion auf die schwierige Suche nach einem Wirt im Sommer beantragt, künftig einen jährlichen Zuschuss bzw. eine Ausfallbürgschaft von 30.000 Euro zu gewähren. Die Stadt unterstütze auch andere Feste wie die Sommernächte oder das Theaterviertelfest, so die SPD zur Begründung. Speziell die Unterstützung des Theaterviertelfestes im Umfeld des zu sanierenden Staatstheaters hatte politische Diskussionen hervorgerufen. Wohl als Reaktion darauf wurde im Haushalt für die kommenden beiden Jahre ein Topf zur Unterstützung von Stadtteil-Maßnahmen geschaffen.