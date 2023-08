Augsburg

Stadt behält Klimacamp im Blick: "Aktivitäten sehr stark zurückgegangen"

Plus Augsburgs Ordnungsreferent sieht im Klimacamp "noch" eine Versammlung, will die Lage aber im Auge behalten. Die Aktivisten verweisen hingegen auf eine Vielzahl an Aktionen.

Von Stefan Krog

Die Stadt Augsburg geht drei Jahre nach dem Start des Klimacamps neben dem Rathaus weiterhin davon aus, dass es sich um eine Versammlung handele, stellt aber auch fest, "dass aktuell nur noch sehr wenige Personen vor Ort sind und die inhaltlichen Aktivitäten sehr stark zurückgegangen sind". Insofern, so Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) auf Anfrage unserer Redaktion, sei aktuell "noch" von einer Versammlung auszugehen, man behalte die Situation aber im Auge. "Sollte die Versammlungseigenschaft in der Zukunft wegfallen, wird die Stadt Augsburg weitere Vorgehensweisen prüfen und umsetzen", so Pintsch. Am Wochenende planten die Aktivisten eigentlich eine neue Aktion, doch die wurde vorerst untersagt.

Das Klimacamp beschäftigt die Stadt inzwischen seit drei Jahren. Sie war vor Gericht in einem ersten Anlauf, das Klimacamp zu beseitigen, gescheitert, weil die Versammlungseigenschaft nach Ansicht des Gerichts in den ersten Tagen – darauf bezog sich der städtische Räumungsbescheid konkret – gegeben war. Das Gerichtsurteil bezog sich auf die ersten Tage des Klimacamps im Sommer 2020. Nach dem Urteil vor etwa eineinhalb Jahren hielt die Stadt die regelmäßige Kontrolle des Camps aufrecht, unternahm aber keine erneuten Schritte mehr für eine Räumung. Unter anderem müssen jederzeit mindestens zwei Personen im Klimacamp anwesend sein, damit die Versammlungseigenschaft erfüllt ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

