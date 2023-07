Autofahrer aufgepasst: An der Stadtbad-Kreuzung gilt eine neue Verkehrsführung

Die Baustellen in zwei Straßen dauern noch mehrere Wochen. Ein Teil des Verkehrs wird weiterhin durch ein Wohngebiet in der Jakobervorstadt in Augsburg umgeleitet.

Der Bereich an der Kreuzung beim Alten Stadtbad ist in diesem Jahr zu einer Staufalle geworden. Wegen mehrerer Baustellen benötigen Autofahrer deutlich mehr Zeit. Es gibt zudem Verkehrsbeschränkungen: Die Zufahrt aus der Innenstadt in Richtung MAN ist an der Kreuzung nicht möglich. Autofahrer werden durch ein Wohngebiet umgeleitet. Die Fahrbahn von der MAN kommend ist freigegeben. Allerdings gilt jetzt an der Kreuzung eine geänderte Verkehrsregelung. Das Linksabbiegen in die Pilgerhausstraße ist nicht mehr erlaubt. Der Weg führt stattdessen wieder über die Jakoberstraße.

Ein Teilabschnitt im Mittleren Graben war monatelang komplett gesperrt

Seit mehreren Wochen wird in den beiden Straßen "Unterer Graben" und "Mittlerer Graben" gearbeitet. Im März ging es los. Die Fahrbahn wird jeweils erneuert. Ein Teilabschnitt des Mittleren Grabens war über Wochen hinweg komplett gesperrt. Mittlerweile ist eine Fahrbahnseite fertiggestellt, sie ist nun wieder für den Verkehr freigegeben.

So sah es in den vergangenen Wochen mit der Verkehrsführung an der Stadtbad-Kreuzung aus. Foto: Michael Hörmann (Archiv)

Am Abschnitt zwischen Kino Liliom und Stadtbad-Kreuzung sind die Arbeiter auf die andere Fahrbahnseite gewechselt. Die Fahrt aus Richtung MAN kommend bleibt jedoch weiterhin möglich. Nach Angaben der Stadt werden die Arbeiten voraussichtlich bis Anfang November dauern. Der Verkehr wird durch ein Wohngebiet in der Jakobervorstadt umgeleitet. In der Straße "Am Lauterlech" sind daher auf einer Straßenseite alle Parkplätze weggefallen, damit unter anderem Busse genügend Platz haben.

Ab Montag ist die Karolinenstraße in Augsburg gesperrt

Verkehrsbehinderungen gibt es auch in der Nähe der Stadtbad-Kreuzung. Die Zufahrt zum Schmiedberg ist bereits gesperrt. Ab Montag, 31. Juli, wird auch die Karolinenstraße gesperrt. Die Zufahrt ist nicht mehr möglich. Es gibt eine Umleitung.