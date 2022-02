Dieb ermittelt, bestohlene Person gesucht

Unbeobachtet wähnte sich ein Mann, als er von einem Auto eine ihm nützliche Antenne abschraubte.

Am Dienstag 1. Februar kam es zu einem Diebstahl der besonderen Art, der nicht unentdeckt blieb. Gegen 11:30 Uhr beobachtete ein 77-Jähriger auf einem Parkplatz in der Wankelstraße in Stadtbergen, wie eine Person die Radioantenne eines schwarzen PKWs entfernte, anschließend in ihren Wagen stieg und davonfuhr. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei.

Als die Beamten eintrafen war der schwarze PKW jedoch schon weg. Der Dieb konnte aufgrund der Beobachtungen des Zeugen ermittelt werden. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Diebstahls. Die Polizei sucht nun nach dem geschädigten Fahrzeugführer. Er wird gebeten, sich bei der Polizei Augsburg 6 unter 0821/323-2610 zu melden. (sil)