Stadtbücherei Augsburg hat am Dienstag kurzfristig geschlossen

Aufgrund von mehreren Quarantänefällen muss die Stadtbücherei am Ernst-Reuter-Platz am Dienstag kurzfristig schließen. Stadtteilbüchereien sind nicht betroffen.

Aufgrund mehrerer Quarantänefälle bei Beschäftigten sei die Stadtbücherei am Ernst-Reuter-Platz am Dienstag, 21. Dezember, kurzfristig geschlossen worden, teilt die Stadt mit. Für Besucherinnen und Besucher bestehe im Moment kein Handlungsbedarf. Die Stadtteilbüchereien in Lechhausen, Haunstetten, Kriegshaber sowie der Bücherbus sind davon nicht betroffen. Hier gelten die regulären Öffnungszeiten bis einschließlich den 23. Dezember. Über den Zeitraum der Schließung informiert die Stadt zeitnah. (ziss)