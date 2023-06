Stadtbücherei öffnet länger, damit Schüler für ihre Prüfungen lernen können

Die Augsburger Stadtbücherei hatte vor den Abiturprüfungen abends länger auf, damit Schüler dort lernen können. Nun gibt es das Angebot auch für Mittel- und Realschüler.

Nachdem die Augsburger Stadtbücherei bereits im April ihre Öffnungszeiten für angehende Abiturientinnen und Abiturienten verlängert hatte, wird der Service nun auch im Hinblick auf die anstehenden Abschlussprüfungen der Real- und Mittelschulen angeboten. Vom 19. Juni bis 29. Juni bleibt die Stadtbücherei eine Stunde länger, also bis 20 Uhr geöffnet und steht in dieser Zusatzstunde ausschließlich Schülerinnen und Schülern zur Verfügung – und zwar nach Angaben der Stadt nicht nur denjenigen, die für Abschlussprüfungen lernen, sondern allen.

Für alle anderen Büchereigäste bleibt es bei der regulären Schließzeit um 19 Uhr. Danach sind die Lernenden in der Stadtbücherei am Ernst-Reuter-Platz unter sich. "Die verlängerten Öffnungszeiten im April und Anfang Mai wurden von vielen Schülerinnen und Schülern genutzt und dankend angenommen", sagt Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne). "Da nun die Abschlussprüfungen in den Mittel- und Realschulen anstehen, wollen wir als Stadt auch gerne alle Schülerinnen und Schüler, die jetzt für ihre Prüfungen lernen, unterstützen."

Augsburger Stadtbücherei: Lernabende mit Wasser, Snacks und Ladekabeln

An den sogenannten „Lernabenden“ können sich Schülerinnen und Schüler an allen Arbeitsplätzen in der Stadtbücherei verteilen. Auch die Gruppenräume können ohne vorherige Anmeldung genutzt werden. Weiterhin stehen Ladekabel zur Verfügung, die mit dem Büchereiausweis für die Nutzung im Haus ausgeliehen werden können. Auch Bücher zur Prüfungsvorbereitung stehen bereit und an den Arbeitsplätzen im ersten und zweiten Stock wird es Wasser und kleine Snacks geben. Die Leiterin der Stadtbücherei, Tanja Fottner, lädt alle Schülerinnen und Schüler ein, in der Stadtbücherei zu lernen: "Wir wollen ein angenehmes Lernumfeld schaffen, in dem sich alle wohlfühlen und sich in Ruhe auf ihre Prüfungen vorbereiten können." (AZ)