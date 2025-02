Seit einiger Zeit treffen Passantinnen und Passanten in der Annastraße 17 auf eine große Baustelle. Nachdem vor fast genau einem Jahr die Modehändler Jack& Jones und Vereo Moda ihre Flächen in dem Gebäude geräumt haben, wird mitten in der Augsburger Fußgängerzone umgebaut. Nun verrät der Eigentümer, was mit dem Haus passiert und wie lange noch Baustelle sein wird.

Andrea Wenzel