Stadtentwicklung in Kriegshaber: Neue Pläne für den Marstaller Hof

Am Samstag, 9. März, können sich Bürger ein Bild von den Neubauplänen für das ehemalige "Parkkauf"-Areal an der Kriegshaberstraße machen.

Nach Jahren des Leerstands soll rund um den Marstaller Hof in Kriegshaber (früher Parkkauf, dann Thomas Philipps) das frühere Einzelhandelsgebäude abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Vorgesehen ist dort wie berichtet ein zweigeschossiger Neubau mit Supermarkt, Dienstleistungsangebot und Gastronomie. Entstehen soll ein großer Platz für Passanten als Aufenthaltsmöglichkeit mit Bäumen, Bänken und Gastronomie.

Neue Pläne für Marstaller Hof in Augsburg

Nachdem die Städte Augsburg und Stadtbergen (die Stadtgrenze verläuft durch das Areal an der Kreuzung Ulmer/Kriegshaberstraße) die Pläne der Projektentwicklungsfirma Pletschacher grundsätzlich zustimmend zur Kenntnis genommen haben, ist nun die Beteiligung der Öffentlichkeit vorgesehen. Pletschacher lädt Bürger am Samstag, 9. März, jeweils um 11, 12 und 13 Uhr zu einer Ortsbesichtigung ein. Architekt Johannes Eck wird die Pläne erläutern. Vor Ort sind auch Mitarbeiter der Augsburger und Stadtberger Verwaltung. Dort wird ein Bebauungsplan für das Areal erarbeitet. Treffpunkt ist das historische Gebäude des Marstaller Hofs (das historische Gebäude bleibt erhalten). Interessierte werden gebeten, sich per Mail an marstallerhof@pletschacher.de anzumelden. (skro)

