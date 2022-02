Stadtführungen per App: Neue Tour ist in Augsburg auf Mozarts Spuren unterwegs

Das Interesse an individuellen Stadttouren ist in Corona-Zeiten gestiegen. Derzeit gibt es Angebote zu mehreren Themen - auch die Römer sollen in den Fokus rücken.

Blaue Bluse, roter Rock, ein rot-weißes Spitzenhäubchen - bedächtigen Schrittes schreitet Mozarts "Bäsle" durch den Rokokosaal des Schaezlerpalais und bestaunt mit offenem Mund den Prunk des Spiegelsaals. In schwäbischem Dialekt erzählt sie von Augsburgs Goldschmieden, seinen Druckern, seinen Kupferschmieden. Das Bäsle ist eine der Protagonistinnen und Protagonisten der App "Mozart in Augsburg", die die Regio Augsburg Tourismus GmbH für "Corona-sichere" Stadtrundgänge entwickeln ließ. Wer ein Smartphone hat, kann noch andere spannende Themen erkunden.

"Apps als Stadtführer nahmen in den vergangenen Jahren mit dem Lauf der Technologie deutlich an Beliebtheit zu", sagt Götz Beck, Geschäftsführer der Regio Augsburg Tourismus GmbH. Als die Pandemie kam, sei zusätzlich das Bedürfnis nach sicheren individuellen Stadterkundungen und Spaziergängen an der frischen Luft gestiegen. Die neueste Tour "Mozart in Augsburg" bietet eine solche selbst geführte Tour zu Wolfgang Amadeus Mozarts Familiengeschichte an. Sie beinhaltet 17 Stationen mit Mozart-Bezug und lässt einige Zeitgenossen des Komponisten auf dem Smartphone lebendig werden.

Mehrere Apps bieten Stadttouren durch Augsburg an

Für die selbst geführten Touren gibt es einige Apps: Die "Lauschtouren" vermitteln Informationen und Touren zu Themen wie Luther in Augsburg oder Augsburg als Welterbestadt. Eine weitere Möglichkeit ist "sQRibe": ein digitaler Reiseführer mit 50 Videos zu Sehenswürdigkeiten. Das Gymnasium in Friedberg erstellte die App "RömA", die zum römischen Augsburg informiert. Man kann auch eine Live-Stadtführung miterleben, ohne in Augsburg zu sein. "An der Mozart-App ist jedoch besonders, dass wir Audio und Bild kombiniert haben, also Videos geschaffen haben und die Figuren ihre Geschichte selbst erzählen können", sagt Beck. Interessiert seien nicht allein Touristinnen und Touristen: "Viele Augsburger wissen gar nicht so viel über Mozart und seine lokale Familiengeschichte."

Mozarts Bäsle ist eine der Hauptdarstellerinnen der App.

Die Mozart-App schlägt vor, die Mozart-Stationen in einem Rundgang zu besichtigen, anstatt nur von der heimischen Couch aus zuzuhören. Die Tour führt vom Mozarthaus aus über ein paar Schlenker zur Maximilianstraße und endet bei St. Ulrich. Vier Kilometern in etwa eineinhalb Stunden, prognostiziert die App. Der Rundgang kann vorher heruntergeladen werden, um auf dem Weg mobile Daten zu sparen. In die App ist eine Karte integriert, auf der die 17 Stationen als Knotenpunkte eingezeichnet sind. Nähert man sich einem Mozart-Schauplatz, signalisiert die App das durch ein kurzes Vibrieren. Dann wird mit einem Klick ein Video mit Informationen abgespielt, oder die Figuren erscheinen auf dem Bildschirm. Nach Abspielen der Szenen wechselt die App wieder in die Kartenansicht. Damit der Rundgang reibungslos funktioniert und die Videos automatisch abgespielt werden, darf man nicht vergessen, jedes Mal auf "Start" zu drücken, wenn man sich auf den Weg zum nächsten Schauplatz macht. Eine Weile herumprobieren und etwas Zeit braucht man, um den Dreh rauszuhaben. Man kann die Stationen und Videos auch händisch auswählen und Sehenswürdigkeiten überspringen.

"Mozart in Augsburg": Die Schauplätze des Rundgangs sind sinnvoll ausgewählt

Mozarts Vater Leopold tritt in der App als Sprecher auf, begleitet werden seine Erzählungen durch Hintergrundinformationen. Auch Zeitgenossen begegnet man: Violinist Sandro Roy erklärt die Bedeutung der Violinschule Leopolds für die heutige Zeit. Anschließend wird man zur St.-Georg-Stiftskirche geführt. Wolfgang Amadeus wurde hier getauft, seine Eltern heirateten hier. Auch mit späteren Nachfahren wird man bekannt, zum Beispiel dem Baumeister Hans Georg Mozart, Wolfgang Amadeus' Urenkel. Am Dom tritt zum ersten Mal das "Bäsle”, Mozarts Cousine und wahrscheinliche Geliebte, virtuell in Erscheinung. Es folgen weitere Stationen, darunter das Mozartrelief am Weißen Lamm. Nach einem Abstecher zur Heilig-Kreuz-Kirche wird man zum Rathausplatz geführt, wo der Perlach bestenfalls gerade ein Mozart-Glockenspiel hören lässt. Die letzte Station, die Basilika St. Ulrich und Afra, war der Ort, an dem Mozart die Orgel spielte. Die App lebt durch einige gespielte Szenen auf, zum Beispiel, wenn das "Bäsle" im Dialekt behauptet, damals seien alle prüde gewesen.

Insgesamt bietet die App eine kompakte Tour mit sinnvoll ausgewählten Schauplätzen. Die angegebene Zeit von eineinhalb Stunden ist allerdings etwas knapp bemessen. Die Augsburger Tourismusgesellschaft hat noch viel vor. "Augmented Reality ist ein Thema, das man auch in anderen Augsburger Themenbereichen einsetzen kann. Zum Beispiel zu Bertolt Brecht, zu den Fuggern und Welsern oder zu den Römern", sagt Tourismusdirektor Götz Beck. Bald wird es vermutlich möglich sein, so ganze Gebäude zu rekonstruieren und zum Beispiel ein römisches Forum virtuell zu betreten. Tatsächlich arbeitet die Stadt gerade an einem Rundgang durchs römische Augsburg. "Dann wird es noch spannender, in die Geschichte von Augsburg einzutauchen", ist sich Tourismusdirektor Götz Beck sicher.