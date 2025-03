Neue Stelle für den Stadtmarkt in Augsburg: Ein Manager wird gesucht

Die Stadt Augsburg möchte den Stadtmarkt nicht nur attraktiver machen, sondern auch besser vermarkten. Noch kümmert sich ausschließlich das städtische Marktamt um die Belange des Marktes. Diese Bemühungen reichen aber offenbar nicht aus. Es wird daher ein Stadtmarktmanager gesucht. Diese neue Stelle ist bei der städtischen Marketingorganisation Augsburg Marketing angedockt. In der Stellenausschreibung heißt es: „Der Stadtmarkt ist bereits ein bedeutender Impulsgeber für die City und erfordert ein engagiertes Management, das seine Entwicklung weiter aktiv vorantreibt.“ Ziel sei, durch gezielte Maßnahmen langfristig die Zukunftsfähigkeit, Attraktivität und Besucherfrequenz der gesamten Innenstadt zu stärken. Die Stelle ist vorerst auf drei Jahre befristet. Vom bayerischen Wirtschaftsministerium kommt Geld dafür.

Stadtmarktmanager: Jahresgehalt liegt zwischen 48.000 und 62.000 Euro

Ekkehard Schmölz, Leiter von Augsburg Marketing, sagt: „Bei der ausgeschriebenen Position handelt es sich um eine komplett neue Stelle, die es in dieser Form bislang nicht gegeben hat.“ Die Person arbeite bei Augsburg Marketing, konkret der dort integrierten Abteilung Strategisches Innenstadtmarketing und nicht bei der Stadtverwaltung. Schmölz: „Dies wäre aufgrund der Förderrichtlinien des Freistaats Bayern auch gar nicht möglich, da diese Förderung eine Trägerschaft außerhalb der kommunalen Verwaltung voraussetzt.“ Die Zusage für eine Förderung aus dem Wirtschaftsministerium liege vor. Dem Vernehmen nach liegt die Förderquote bei 50 Prozent des Gehalts. Der Stadtmarktmanager wird in einer Tarifgruppe eingestuft. Je nach Berufserfahrung und individueller Einstufung spreche man von einem Bruttojahresgehalt zwischen 48.000 und 62.000 Euro, so Schmölz.

In der Stellenausschreibung wird das Aufgabenfeld des Stadtmarktmanagers erläutert. Ein zukunftsfähiges Nutzungskonzept für den Stadtmarkt sowie Leerstandsmanagement und Akquise neuer Standbetreiber soll entwickelt werden. Ebenso soll das Pop-up-Konzept weiterentwickelt werden. Dabei geht es um die zeitweise Vermietung von Leerständen. Interessierte Händler könnten auf diese Weise testen, ob ihre Geschäftsidee sich bewährt. Der Stadtmarktmanager soll Veranstaltungen am Stadtmarkt planen. Die Ausschreibung läuft noch einige Wochen.

Ekkehard Schmölz spricht von Synergieeffekten, die in Zusammenarbeit mit dem Marktamt erzielt werden sollen. Dessen Leiter ist Wolfgang Färber. Schmölz: „Die Stelle wurde geschaffen, um das Marktamt bei der konzeptionellen Weiterentwicklung und strategischen Positionierung des Stadtmarkts gezielt zu unterstützen.“ Durch die zusätzliche personelle Ressource erhalte das Marktamt „eine wichtige Entlastung und Verstärkung bei der Umsetzung neuer Anforderungen und Ideen“.

Wirtschaftsreferent Hübschle betont, dass die Personalie in enger Abstimmung mit dem zuständigen Wirtschaftsreferat und dem Marktamt erfolgt sei. Hübschle möchte dem Stadtmarkt neuen Schub verleihen. Zu den Maßnahmen zählt aktuell der mehrmonatige Testlauf bei den Öffnungszeiten am Samstag. Ab Karsamstag, 19. April, können Händler und Gastronomen bis 17 Uhr öffnen. Derzeit ist um 14 Uhr Schluss.