Steht das Geschäft "Herzstück" auf dem Stadtmarkt vor dem Absprung?

Der Laden in der Viktualienhalle am Stadtmarkt ist ausgeräumt. Wirtschaftsreferent Hübschle will das Aus aber nicht bestätigen. In der Fleischhalle tut sich was.

Das Geschäft "Herzstück" ist anders aufgestellt als die Konkurrenz am Augsburger Stadtmarkt. Es handelt sich um ein genossenschaftliches Projekt. Mehrere regionale Händler haben sich zusammengeschlossen, um ihre Produkte in der Viktualienhalle am Stadtmarkt gemeinsam an einem Stand zu verkaufen. Ende Dezember war die Eröffnung. Derzeit ist der Stand komplett ausgeräumt. Mit Platten ist der Zugang zudem versperrt. Vieles spricht für einen Abschied von Herzstück. Augsburgs Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle bestätigt den Absprung nicht.

Hübschle sagte am Donnerstag auf Anfrage: "Herzstück hat derzeit akute Personalprobleme." Daher sei der Verkaufsstand in der Viktualienhalle momentan geschlossen. Hübschle: "Sobald sich die Personalsituation bessert, wird der Stand wieder geöffnet." Herzstück startete in der Viktualienhalle mietfrei. Die Stadt Augsburg beschritt einen neuen Weg. Mieter sollten die Chance erhalten, ein Konzept auszuprobieren. Langjährigen Mietern des Marktes gefiel diese Idee nicht. Über die mietfreie Lösung sei man schon ein wenig enttäuscht, zumal man selbst die Miete ja bezahle, hieß es im Dezember.

Herzstück hat seinen Stand vorerst ausgeräumt. Foto: Michael Hörmann

Bei einem Leerstand in der Fleischhalle kommt nun Bewegung rein. Der Stand "Troja" könnte schon bald wieder vergeben sein. Hübschle informiert: "Die Ausschreibung ergab mehrere interessante Betriebskonzepte." Mit einem Bewerber befinde sich das Marktamt gerade in der Vertragsausgestaltung. Hübschle geht davon aus, dass der Vertrag bald unterschriftsreif ist.

"Apfel-Heidi" startet am Samstag in der Gemüsegasse am Stadtmarkt

Ein anderer Wechsel wird am Samstag, 1. Juli, vollzogen. Heidi Kalschmid, die sich selbst als Apfel-Heidi bezeichnet, zieht in den ehemaligen Stand der Familie Uhl in der Gemüsegasse. Apfel-Heidi verlässt den Bauernmarkt. Zur Eröffnung am Samstag möchte sie am Stadtmarkt bis 20 Uhr öffnen. Dies ist ausnahmsweise möglich, weil sich der Stadtmarkt an den Augsburger Sommernächten beteiligt. Hübschle hofft auf einen Schub für den Markt: "Nach vier Jahren gibt es wieder ein Sommerfest auf dem Stadtmarkt." Fleisch- und Viktualienhalle hätten mit ihren Imbissbetrieben geöffnet.

