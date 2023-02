Augsburg

Stadtmarkt: Nachmieter für Bio-Metzgerei Mödl nach einem Jahr Suche gefunden

Plus Die Fleischhalle am Augsburger Stadtmarkt war wegen der Leerstände ein Sorgenkind. Jetzt gibt es Bewegung – und zwar gleich an zwei Ständen.

Die Fleischhalle am Stadtmarkt in Augsburg bietet wieder einmal Stoff für Diskussionen. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle ( CSU) wünscht sich, dass es für Kunden künftig mehr Zuverlässigkeit bei den Öffnungszeiten gibt. Geht es nach ihm, soll an jedem Werktag mindestens ein Geschäft bis 17 Uhr geöffnet haben. Samstags ist ohnehin um 14 Uhr Schluss. Noch ist nicht entschieden, ob sich Hübschle durchsetzt. In einem anderen Punkt gibt es nun eine positive Entwicklung: Zwei Stände in der Fleischhalle, die beide über ein Jahr lang ohne Mieter waren, werden demnächst unter neuer Führung wieder eröffnen. Dazu gehört auch die Filiale des früheren Bio-Metzgers Mödl.

