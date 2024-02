Augsburg

vor 17 Min.

Stadtmauer an der Thommstraße wird fertigsaniert

Plus Die Wege rund um den markantesten Abschnitt der Stadtmauer sind seit fünf Jahren gesperrt. Andernorts sichert ein Schutznetz den Wehrbau.

Von Stefan Krog

Die Stadt will die Sanierung der Stadtmauer an der Thommstraße in diesem Jahr fortsetzen, nachdem der Bereich seit mehreren Jahren gesperrt ist. Vor fünf Jahren war ein Stützpfeiler an der Stadtmauer, die in diesem Bereich das Stadtbild am markantesten prägt, teileingestürzt. Seitdem ist das Areal dort nicht mehr zugänglich.

Insgesamt kostet die Sanierung 1,6 Millionen Euro

In diesem Jahr soll der verbliebene etwa 55 Meter lange Bauabschnitt angepackt werden, nachdem die Stadt schon 2020 den Bereich am Fischertor saniert hatte. Die verformte und überhängende Mauer muss mit horizontal und vertikal laufenden Pfählen gesichert werden. Zudem wird die Oberfläche der Mauer restauriert, wo es nötig ist. Insgesamt wird die Sanierung dieses Abschnitts um die 1,6 Millionen Euro kosten. Mit den Bauarbeiten soll im Frühjahr begonnen werden.

