Stadtplanungsamt Augsburg hat einen neuen Amtsleiter

Der bisherige Amtsleiter des Stadtplanungsamts Augsburg geht in den Ruhestand. Sein Nachfolger teilt sich die Leitung künftig mit seinem Stellvertreter.

Tobias Häberle ist neuer Amtsleiter des Stadtplanungsamts der Stadt Augsburg. Er übernimmt die Aufgabe von Gregor Spielberger, der Anfang Oktober aus dem aktiven Dienst ausgeschieden ist. Sein Stellvertreter wird Ulf Gnauert-Jende. Um mehr Zeit für alle Projekte, Termine und Mitarbeitenden zu haben, sollen die Leitungstätigkeiten und Aufgabenbereiche zukünftig auf mehreren Schultern verteilt werden. „Wir werden die Leitung des Stadtplanungsamtes daher zu zweit übernehmen“, so Tobias Häberle, der Erfahrung im Bereich Städteplanung mitbringt. Er studierte Architektur mit städtebaulichem Schwerpunkt und absolvierte im Anschluss unter anderem ein Städtebaureferendariat beim Freistaat Bayern. Zuletzt war er stellvertretender Amtsleiter des Stadtplanungsamtes in Augsburg. Ulf Gnauert-Jende studierte in Augsburg Architektur sowie Raum- und Umweltplanung an der Universität Kaiserslautern. Seit 2001 ist er bei der Stadt. (nist)