Stadtradeln in Augsburg: Wird die Million an Kilometern geknackt?

Vom 1. bis 21. Juli sollen möglichst viele Kilometer geradelt werden. Im Vorjahr beteiligten sich fast 4900 Personen. Das müssen Teilnehmer jetzt wissen.

Der Rekord stammt aus dem Jahr 2022: Bei der Aktion "Stadtradeln" nahmen in Augsburg fast 4900 Personen teil. Sie legten in drei Wochen insgesamt mehr als 947.000 Kilometer zurück. Wird in diesem Jahr vielleicht sogar die Millionen-Grenze überschritten? Die Aktion läuft von Samstag, 1. Juli, bis Freitag, 21. Juli. Die Anmeldung hat begonnen. Das müssen interessierte Teilnehmer jetzt wissen.

Wie die Stadt informiert, sind vom 1. bis 21. Juli alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, so viele Kilometer wie möglich mit dem Rad zurückzulegen. „Ob mit Familie, Kolleginnen und Kollegen oder Bekanntenkreis - möglichst viele Fahrradkilometer sollen gesammelt werden“, sagt Baureferent Steffen Kercher.

Stadtradeln in Augsburg: Das sind die Voraussetzungen zur Teilnahme

Wer in Augsburg wohnt, arbeitet, in einem Verein tätig ist oder eine (Hoch-)Schule besucht, kann beim Stadtradeln teilnehmen. Nach der Anmeldung kann ein bestehendes Team ausgewählt oder ein neues gegründet werden. Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online eingetragen oder direkt über die Stadtradeln-App festgehalten werden. Wo die Radkilometer zurückgelegt werden, ist nicht relevant, denn Klimaschutz endet an keiner Stadt- oder Landesgrenze, heißt es.

Die fleißigsten Teams und Teilnehmer werden im Herbst ausgezeichnet. Preise sind zu gewinnen. Zum zweiten Mal können alle Schülerinnen und Schüler in Augsburg am bayernweiten Wettbewerb Schulradeln teilnehmen. Im Registrierungsprozess können Schulen ihr Team dem Schulradeln zuordnen, die Kilometer zählen wie gewohnt auch zur Kommune. Beim Schulradeln werden die „Fahrrad aktivsten Schulen“ bayernweit ausgezeichnet.

Die Stadt Augsburg beteiligt sich seit dem Jahr 2010 an der Aktion

Augsburg beteiligt sich bereits seit dem Jahr 2010 an dieser Aktion. Auch Stadträtinnen und Stadträte waren im Vorjahr dabei. Sie belegten deutschlandweit den 1. Platz in der Kategorie „Fahrrad aktivstes Kommunalparlament“ unter den Städten mit bis zu 500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Wer beim Stadtradeln oder Schulradeln mitmachen möchte, kann sich ab sofort über augsburg.de/stadtradeln für die Teilnahme anmelden