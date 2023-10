Stadträte erklären sich solidarisch mit Israel: "Zutiefst geschockt"

Zahlreiche Augsburger Stadträte haben eine gemeinsame Erklärung zum Terrorangriff auf Israel verfasst. Was darin steht.

In einer gemeinsamen Erklärung haben sich am Freitag die Stadträte mehrerer Fraktionen sowie fraktionslose Stadträte solidarisch mit der Bevölkerung in Israel gezeigt. "Wir sind zutiefst geschockt ob der Grausamkeit und Brutalität der terroristischen Angriffe auf unschuldige Menschen (...). Diese Gewalt ist durch nichts zu rechtfertigen", heißt es in der Resolution, die von Stadträten von CSU, Grünen, Sozialfraktion, Bürgerlicher Mitte, WSA, Generation Aux, Die Partei, ÖDP, V-Partei und der parteilosen Stadträtin Margarete Heinrich getragen wird. Bruno Marcon (AiB) war am Freitag nach Angaben der Grünen, die federführend bei der Erklärung waren, nicht erreichbar, sodass das Plenum nicht komplett unterschrieb. Die AfD war nicht gefragt worden.

"Treten Rechtfertigung des menschenverachtenden Terrors entgegen"

Man versichere allen Augsburgern, die um Angehörige oder Freunde in Israel bangen, die Unterstützung, heißt es ferner. "Jeder Form der Rechtfertigung oder gar Unterstützung dieses menschenverachtenden Terrors treten wir mit aller Konsequenz und Entschiedenheit entgegen." Man sei in Gedanken bei allen Opfern des Terrorangriffs der Hamas, die dabei auch Leid für die palästinensische Bevölkerung in Kauf genommen habe. Es sei völlig klar, dass Israel das Recht auf Selbstverteidigung habe. Die Stadträte appellierten an alle Konfliktparteien, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten.

Wie berichtet läuft seit mehreren Tagen in Augsburg eine Auseinandersetzung darüber, ob der Vortrag des israelkritischen Publizisten Jakob Reimann auf Einladung der Augsburger Friedensinitiative in den städtischen Räumen des Zeughauses stattfinden soll oder nicht. Die Israelitische Kultusgemeinde pocht auf eine Verhinderung des Auftritts durch die Stadt. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) äußerte sich nicht inhaltlich, verwies aber darauf, dass man Sicherheitsbedenken habe und der Friedensinitiative eine Absage nahegelegt habe. Die rechtlichen Möglichkeiten der Stadt über das Hausrecht im Zeughaus wären wohl sehr eingeschränkt. (skro)