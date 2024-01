Stadträte rufen parteiübergreifend zu Teilnahme an Demo gegen Rechts auf

Auf dem Rathausplatz ist am Samstag eine Demo "Augsburg gegen Rechts" angekündigt. Die Organisatoren bereiten sich auf eine Ausweitung der Kundgebungszone vor.

Augsburger Stadtratsmitglieder haben parteiübergreifend zu einer Teilnahme an der Demo " Augsburg gegen Rechts" am kommenden Samstag aufgerufen. Die Kundgebung, die nach aktuellem Stand um 14 Uhr auf dem Rathausplatz stattfinden soll, wird vom "Bündnis für Menschenwürde" organisiert. Unter dem Titel "In den Farben getrennt, in der Sache vereint" veröffentlichten nun mehrere Stadtratsfraktionen und -mitglieder den gemeinsamen Aufruf. Dazu zählten die Fraktionen von CSU, Grünen, SPD und Bürgerlicher Mitte sowie die Stadtratsmitglieder von Generation Aux, Die Partei, ÖDP, Freie Wähler, WSA und die parteilose Stadträtin Margarete Heinrich.

Demo "Augsburg gegen Rechts" findet am Samstag um 14 Uhr statt

"Nie wieder ist jetzt" sei "nicht nur eine Phrase aus der Geschichte, sondern eine aktive Verpflichtung für unsere Gesellschaft", heißt es in der Stellungnahme. Mehr als 50 Prozent der Augsburger hätten Migrationshintergrund. In Schulen höre man ängstliche Stimmen von Schülern, die fragten, ob sie jetzt das Land verlassen müssten. "Es geht hier um unsere Freunde, um Familie, um Nachbarinnen und Nachbarn, um unsere Kolleginnen und Kollegen – es geht um uns." Man dürfe "nicht zulassen, dass extremistische Ideologien diese bedrohen. Wir stehen auf für Vielfalt, Toleranz und Demokratie und wehren uns gegen jegliche Menschenfeindlichkeit." Es gehe darum, ein starkes Signal für eine offene, inklusive Gesellschaft zu senden.

Organisatoren wollen am Mittwoch Details nennen

Die Organisatoren der Kundgebung wollen am Mittwoch Details zu Ablauf und Rednern bekannt geben. Sie gingen bei der Anmeldung vor zwei Wochen von etwa 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus – nachdem die Zahlen in anderen deutschen Städten und Ortschaften in der Region zuletzt relativ hoch waren, könnte die 2000er-Marke aber locker überschritten werden. Allein die recht kurzfristige Demo von Jusos/Grüner Jugend vor zweieinhalb Wochen zog rund 700 Menschen an. "Wir können keine Zahl nennen, bereiten uns aber darauf vor, dass der Rathausplatz gut gefüllt sein wird", so Matthias Lorentzen, Vorsitzender des veranstaltenden "Bündnis für Menschenwürde" und Grünen-Stadtrat.

Auf den Rathausplatz dürften grob um die 7000 Menschen passen, wenn man von zwei Personen pro Quadratmeter ausgeht. Sollte es einen großen Ansturm geben, bereite man sich gemeinsam mit Ordnungsbehörde und Polizei darauf vor, die Demofläche auch auf Kurze Maximilianstraße und Philippine-Welser-Straße auszudehnen, so Lorentzen am Dienstag auf Anfrage.

Unterdessen gibt es immer mehr Aufrufe von Organisationen, sich an der Kundgebung zu beteiligen. Auch Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) weist seit Tagen bei verschiedenen Anlässen auf die Demo hin. Zuletzt forderte sie via Intranet auch die städtischen Beschäftigten auf, ein Zeichen zu setzen. Auch andere Behörden wie das Landratsamt machten intern auf die Kundgebung aufmerksam. Zuletzt kündigte auch der Augsburger Caritasverband an, sich an der Kundgebung zu beteiligen. „Wir wollen deutlich machen, dass für uns jeder Mensch mit derselben einzigartigen Würde ausgestattet ist und deshalb niemand das Recht hat, Menschen wegen ihrer nationalen Herkunft und Religionszugehörigkeit auszugrenzen oder zu diskriminieren“, betonte Augsburgs Diözesan-Caritasdirektor Markus Müller. Auch der Diözesanvorstand des Kolpingwerks in Augsburg ruft zur Beteiligung an der Kundgebung auf. Die Augsburger Uniklinik wiederum schließt sich ausdrücklich einer Stellungnahme des Verbands der Universitätsklinika Deutschlands (VUD) gegen Extremismus an.