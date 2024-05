Stadtrat beschließt Gratis-Eintritt im Goldenen Saal im Juli

Ab August wird das Rathaus sanierungsbedingt für eineinhalb Jahre geschlossen. Vorher dürfen Augsburger und Touristen noch einmal kostenlos in den Goldenen Saal.

Augsburger und Touristen können im Juli in den Goldenen Saal, ohne Eintritt bezahlen zu müssen (regulärer Preis sind 2,50 Euro). Das hat der Stadtrat am Donnerstag beschlossen. Hintergrund ist die sanierungsbedingte Schließung des Rathauses ab August für dann eineinhalb Jahre. Nicht betroffen davon sind der Ratskeller, das Europabüro und der Vorraum im Erdgeschoss mit dem Anfass-Modell des Stadtreliefs.

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) kündigte an, dass ab September der Elias-Holl-Platz als Baustelleneinrichtung genutzt werden müsse und somit für die Öffentlichkeit nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehen wird. Parallel ist auch die Sanierung des Perlachturms geplant, für die der Fischmarkt gesperrt werden muss. Wie berichtet wird der Stadtrat während der Sanierung für seine Sitzungen in die neue Zentrale der Wohnbaugruppe umziehen. Auch für die jährlich rund 250 Veranstaltungen und Empfänge brauche es Ersatzorte.

Bei den Lightnights im Herbst (18. bis 20. Oktober) kann das Rathaus ohne Probleme wie in den Vorjahren angestrahlt werden. Das Engelesspiel beim Christkindlesmarkt werde zwar stattfinden können, so Weber, allerdings in abgeänderter Form. Der Obere Fletz, in dem die Engel-Darsteller in den Fenstern erscheinen, wird asbestsaniert. (skro)