Augsburg

20:20 Uhr

Stadtrat beschließt: Haltestelle "Messerschmitt" wird umbenannt

Die Schilder an der Haltestelle "Messerschmitt" in Haunstetten werden ausgetauscht, wenn im Dezember die Umbenennung kommt.

Plus Augsburgs Stadtwerken ging es um eine Vereinheitlichung von Haltestellennamen. Heraus kam eine Diskussion über Stadtteil-Identität und NS-Bezüge. Wie es nun weitergeht.

Von Stefan Krog

Der Stadtrat hat am Donnerstag beschlossen, dass die Straßenbahnhaltestelle "Messerschmitt" in Haunstetten umbenannt werden soll. Die Stadtwerke hatten dies vorgeschlagen, weil der Name "Messerschmitt" heute nicht mehr als räumliche Orientierung diene. Das frühere Messerschmitt-Flugzeugwerk ist heute ein Standort des Flugzeugbauers Premium Aerotec. Der Bogen in der Stadtratssitzung wurde aber weitaus größer gespannt - aus der Haltestellendiskussion entspann sich eine Debatte um generelle Fragen von Erinnerungskultur und den Umgang mit Namen aus der NS-Zeit. Die Messerschmitt-Werke waren einer der größten Rüstungsproduzenten im Dritten Reich und nutzten Zwangsarbeiter.

Gegen die Umbenennung war eine Unterschriftenliste im Stadtteil initiiert worden, zudem gab es ein entsprechendes Votum auf einer Stadtteil-Bürgerversammlung in Haunstetten. Das Anliegen: Messerschmitt habe in der Stadtteilgeschichte eine wichtige Rolle gespielt, der Name solle nicht einfach so getilgt werden. Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) sagte, sie könne das Anliegen verstehen. Eine Informationstafel und ein Geschichtspfad sollten dies künftig leisten. Auch die Prof.-Messerschmitt-Straße im Univiertel behielt bei einer Durchsicht von problematischen Straßennamen 2019 ihren Namen und bekam ein Hinweisschild. "Aber Straßenbahnhaltestellennamen sind nicht dafür geeignet, Stadtgeschichte abzubilden", so Weber. Haltestellen müssten vor allem klar zuordenbar sein. Im Übrigen habe die Haltestelle früher schon andere Namen getragen (unter anderem nach der Gaststätte "Alpenrose") und Umbenennungen kämen immer wieder vor, etwa bei Siemens und Fujitsu.

