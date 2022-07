Stadtrat Brandmiller zu Theaterviertel: "Menschen statt Autos, das ist wichtig"

Raphael Brandmiller hat die Initiative "Theaterviertel jetzt" mit ins Leben gerufen. Man rede zu viel darüber, was nicht geht, sagt er. Gegen einen Lobby-Vorwurf wehrt er sich.

Das Staatstheater wird trotz der hohen Kosten weiter saniert, das wurde im Stadtrat so beschlossen. Wofür braucht es dann noch eine Initiative Theaterviertel?



Raphael Brandmiller: Den politischen Beschluss, dass die Theatersanierung weitergeht, gibt es inzwischen, das stimmt. Aber die Idee zur Initiative kam schon davor auf. Und in der Vergangenheit wurde immer sehr negativ diskutiert – über die Kosten und wo das Geld dann angeblich fehle. Darüber muss man natürlich auch reden, aber uns war es wichtig, die Diskussion ums Theater positiver zu führen. Die Sanierung des Theaters sollte man nicht nur als Kulturprojekt diskutieren, sondern als ein Projekt der Stadtentwicklung. Es geht darum, wie man ein ganzes Quartier entwickeln kann, wie man die Innenstadt damit attraktiver gestalten kann. Also um Themen, über die wir in letzter Zeit vielfach sprechen. Umfragen zeigen ja auch, dass die Menschen in die Innenstadt kommen, wenn sie dort etwas erleben können. Das Gesamtpaket muss stimmen, dann profitiert zum Beispiel auch der Handel.

Läuft man nicht Gefahr, sich zu verzetteln? Die Innenstadt ist ja groß und es gibt andere Bereiche, etwa die Maximilianstraße, über die man sich ebenfalls Gedanken machen muss, wie es künftig weitergeht. Sollte man da mit dem Theaterviertel jetzt noch eine neue "Baustelle" aufmachen?



Brandmiller: Ich sehe es anders. Natürlich gibt es andere Bereiche in der Stadt, die uns beschäftigten. Aber gerade im Theaterviertel können wir sehr viel erreichen. Hinter dem Theaterviertel stand einmal die Idee, ein kreatives und belebtes Viertel zu schaffen, wo Gastronomie einzieht, Handel, kreative Unternehmen. Momentan erleben wird aber das Gegenteil, das Viertel blutet aus. Einzelhändler ziehen weg und mancher Immobilienbesitzer vermietet seine Flächen lieber an eine Behörde als beispielsweise an einen Club. Mir ist es wichtig, in die Pläne unter anderem auch den Stadtmarkt mit einzubeziehen, weil wir hier als Stadt die Entwicklung direkt steuern können. Wir haben in den letzten zwei Jahren, vielleicht auch wegen Corona, viel zu wenig über Stadtentwicklung diskutiert.

So soll es nach der Sanierung und dem teilweisen Neubau des Augsburger Theaters einmal aussehen. Foto: Silvio Wyszengrad

Es ist sicher schön, Ideen zu entwickeln. Aber ergibt das Sinn, wenn man jetzt schon weiß, dass die Stadt dafür auf absehbare Zeit gar kein Geld haben wird.



Brandmiller: Wir befassen uns in der Stadt zu sehr damit, was fehlt. Das Geld ist nicht die erste Frage, mit der wir uns bei der Initiative beschäftigen. Wir haben die Initiative erst mal ins Leben gerufen und es wird nur funktionieren, wenn sich viele beteiligen. Wir müssen ins Gespräch kommen. Das kann nicht die Stadtverwaltung alleine lösen, sondern nur die Stadtgesellschaft als Ganzes und zwar gemeinsam. Wir müssen beispielsweise auch die Immobilieneigentümer mit ins Boot holen. Und ein Konzept für den Stadtmarkt muss nicht zwangsläufig viel kosten.

Trotzdem bleibt die Frage nach dem Geld aktuell.



Brandmiller: Das ist richtig. Es ist uns auch klar, dass etwa der Fugger-Boulevard in den nächsten fünf Jahren nicht kommt. Es muss aber auch die Aufgabe der Stadt sein, zu überlegen, wo wir in Zukunft Gelder herbekommen – welche alternativen Finanzierungen es gibt. Die Frage ist beispielsweise, wie man auch noch verstärkt Bürgerinnen und Bürger beteiligen kann. Es wollen sich ja auch Menschen einbringen. Die Resonanz auf unsere Initiative ist enorm, es sind auch immer mehr Unternehmen als Unterstützer mit dabei.

Auch über den Stadtmarkt will die Initiative "Theaterviertel jetzt" nachdenken. Foto: Silvio Wyszengrad

Diese Unterstützung ist bisher aber rein ideell - oder gibt es schon Leute, die auch finanziell einsteigen wollen?



Brandmiller: Wir haben jetzt erst mal die Idee gesetzt, das müssen wir nun weiter entwickeln. Deshalb soll es ab September auch regelmäßige Treffen geben. Vielleicht kann man auch ein Projekt entwickeln, wo sich verschiedene Bürger und Unternehmer, ganz konkret auch mit bestimmten Gewerken, bei der Entstehung einbringen. Ich denke an die Sanierung der Alten Försterei – das Stadion von Union Berlin – wo sich Fans und Unterstützer finanziell aber auch durch ihre Mitarbeit eingebracht haben. Die Alternative wäre sonst ja nur, nichts zu machen und zu schauen, was passiert. Mit so einem Kurs hat man als Stadt aber keine Chance, etwas voranzubringen. Ich glaube fest daran, dass wir ein attraktiver Standort sind und gute Voraussetzungen haben. Wir müssen jetzt die Stadtgesellschaft aktivieren und zusätzliche Player einbinden. Ich finde es zum Beispiel einen tollen Erfolg, dass der Vorstand der Regionalversammlung der IHK die Theaterviertel-Initiative unterstützt.

Das Theaterviertel scheint Ihnen ganz besonders am Herzen zu liegen. Stoßen sie bei der Stadt mit ihren Ideen auf offene Ohren?



Brandmiller: Was unsere Initiative angeht, schon. Es geht mir nicht darum, als besonderer Fürsprecher des Theaterviertels zu gelten, aber das Thema liegt gerade einfach auf der Hand. Wenn wir die Innenstadt entwickeln und voranbringen wollen, ist für mich das Theater der nächste logische Schritt. Ich glaube auch, dass wir generell den öffentlichen Raum noch viel offensiver neu nutzen müssen. Das Schlagwort „Menschen statt Autos“ ist für mich dabei ein wichtiger Punkt. Das heißt nicht, dass die Innenstadt nicht mit dem Auto erreichbar sein soll. Es gibt in Augsburg genug Parkhäuser, die man nutzen kann. Aber die Innenstadtquartiere profitieren, wenn sie verkehrsberuhigt sind. Das Parken am Straßenrand und die Gebühren, die man dafür verlangt – das ist nicht der entscheidende Punkt.

Von Ihren Vorschlägen würde die Gastronomie profitieren - sei es durch mehr Außenbewirtung, gesperrte Straßen oder eine Lockerung der Sperrzeit um 5 Uhr morgens. Von anderen Kommunalpolitikern wird Ihnen deshalb auch der Vorwurf gemacht, Sie würden mit Ihrer Gruppierung Generation Aux vor allem Lobbyarbeit für bestimmte Gastronomen betreiben. Wie reagieren Sie darauf?



Brandmiller: Es verletzt mich nicht, ich schmunzle eher darüber. Es ist eine sehr vereinfachte Darstellung. Wenn mir eine Meinung nicht passt, dann kann ich natürlich versuchen, sie mit dem Lobbyismus-Vorwurf in ein schlechtes Licht zu rücken. Ich selbst hatte noch nie beruflich etwas mit der Gastronomie zu tun. Bei uns ist zum Beispiel Christoph Steinle („Blaue Kappe“, „O Boi“, d. Red.) Mitglied, das stimmt. Aber in anderen politischen Gruppierungen gibt es auch Vertreter aus der Gastronomie und auch in prominenterer Position – das will ich aber gar nicht kritisieren. Ich betreibe jedenfalls keinen Lobbyismus für bestimmte Lokale in der Ludwigstraße. Wir wollen das Theaterviertel entwickeln. Und was ist es für ein Signal, wenn man da um 23 Uhr die Bürgersteige hochklappt?

Die Stadt argumentiert meist damit, man müsse auch auf die Anwohnerinnen und Anwohner Rücksicht nehmen.



Brandmiller: Das ist ja grundsätzlich auch richtig. Ich würde mir aber wünschen, dass wir uns als Stadt auch mal hinstellen und sagen: Hey, das wird ein buntes Viertel, das wird auch mal ein lautes Viertel. Da soll was passieren, da soll Leben sein. Ich verstehe auch nicht ganz, ohne das gegeneinander ausspielen zu wollen, warum in der Maximilianstraße Dinge möglich sind, die in der Ludwigstraße nicht gehen – etwa die Außenbewirtung bis ein Uhr nachts und die zeitweise Sperrung für den Verkehr abends an den Wochenenden. Das konnte mir noch keiner so recht erklären. Man zieht sich bei der Stadt da gerne auf rechtliche Argumente zurück. Ich hätte aber gerne mal politisch darüber diskutiert, was man an Leben in der Stadt will und was nicht.

Zur Person: Raphael Brandmiller, 42, sitzt für die Gruppierung "Generation Aux" im Stadtrat. Er ist Geschäftsführer des Augsburger Sozialunternehmens Lehmbau, zu dem unter anderem diverese Fachschulen, die Drogenhilfe Schwaben und die Kindertagesstätte Villa Kunterbunt gehören. Brandmiller engagiert sich in der Initiative "Theaterviertel jetzt", die an diesem Donnerstag um 19 Uhr symbolisch einen Grundstein für das neue Quartier legen will.