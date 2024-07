Stadtrat entscheidet: Süchtigentreff soll in St. Johannes einziehen

Nach monatelanger Debatte hat der Augsburger Stadtrat am Donnerstag mehrheitlich beschlossen, dass der Süchtigentreff künftig in St. Johannes unterkommen soll. Der Standort in Oberhausen gilt als Wunschlösung der Stadtverwaltung, die seit Anfang des Jahres verschiedene Objekte verglichen und bewertet hatte. Bis zuletzt waren von SPD und Bürgeraktion Oberhausen Forderungen aufgekommen, andere Standorte genauer zu prüfen, etwa das Harlekin-Gebäude in der Ulmer Straße 52. Am Entschluss pro St. Johannes änderte dies nichts mehr.

Augsburger Stadtrat trifft Entscheidung zu künftigem Süchtigentreff in St. Johannes

In der Diskussion kamen bekannte Argumente auf den Tisch. Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) warb erneut für St. Johannes – und verwies auf einen Stadtratsbeschluss aus Dezember 2023, demzufolge der Helmut-Haller-Platz entlastet werden soll. Trotz bestimmter Einschränkungen – zuletzt wurde etwa der begrenzte Platz für Rettungsfahrzeuge moniert – sei die Immobilie von allen bislang infrage kommenden am geeignetsten. Wesentliche Anforderungen seien dort erfüllt, darunter Raumangebot, Verkehrsanbindung, Infrastruktur, Nähe zu Arztpraxen und vergleichsweise niedrige Mieten.

Seit Wochen regt sich in Oberhausen deutlicher Widerstand gegen eine Entscheidung für St. Johannes. Anwohner und Gewerbetreibende äußerten unter anderem die Sorge, die Drogenszene könnte sich dadurch vom Helmut-Haller-Platz an den Friedensplatz, der an St. Johannes angrenzt, verlagern und damit mitten in ein Wohngebiet. Die Aktionsgemeinschaft Oberhausen hatte kurz vor der Stadtratssitzung am Donnerstag an Stadträtinnen und -räte appelliert, die Abstimmung zu vertagen. Auch angesichts neu aufgekommener Vorschläge dürften keine übereilten Entscheidungen gefällt werden. Vertreterinnen und Vertreter der Aktionsgemeinschaft nahmen auch an der Stadtratssitzung am Donnerstag teil.

Anlaufstelle soll als dreijähriger Probebetrieb starten

Nach Einschätzung von Pintsch könnte der Süchtigentreff in St. Johannes in etwa einem Jahr starten – zunächst als Probephase für drei Jahre. Externe Expertinnen und Experten, auch von Uniklinik und BKH, sollen den Betrieb evaluieren. Dabei ginge es neben der Frage, wie wirksam Süchtigen geholfen wird, auch um Auswirkungen auf Umfeld und Anwohner. Zudem soll dem Stadtratsbeschluss zufolge ein 20-Punkte-Konzept für Sicherheit und Sauberkeit im Umfeld umgesetzt werden. Dazu zählt eine Geschwindigkeitsbegrenzung in der Donauwörtherstraße, eine regelmäßige Begehung der Straßenbahnhaltestelle „Wertachbrücke“, ein Beleuchtungs- und Sauberkeitskonzept für den Durchgang von Donauwörther- zu Ulmer Straße, ein Reinigungsteam für das jeweilige Umfeld, ein Einrichtungsbeirat, eine Hausleitung, Vor-Ort-Sprechstunden und Tage der offenen Tür.

Mehr dazu in Kürze.