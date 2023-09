Augsburg

vor 47 Min.

So reagiert die Bürgerliche Mitte auf den Austritt von Peter Hummel

Plus Der Austritt des Augsburger Stadtrats ist eine Folge aus der Verurteilung wegen Beleidigung vor der Sommerpause. Im Stadtrat entsteht dadurch eine kuriose Situation.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Stadtrat Peter Hummel ( Freie Wähler) und die Fraktion Bürgerliche Mitte im Augsburger Stadtrat gehen ab sofort getrennte Wege. Das ist das Ergebnis einer fraktionsinternen Unterredung am Mittwoch. Hummel wurde im Juli vom Landgericht in einem Berufungsverfahren wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 9900 Euro (90 Tagessätze zu 110 Euro) verurteilt. Hummel hatte 2019 unter fingierter Identität eine frühere FW-Stadtratskandidatin als " Augsburgs rechtsradikalste Radikale" bezeichnet, garniert mit einer sexuellen Anspielung. In der fraktionsinternen Sitzung kündigte Hummel dem Vernehmen nach seinen Austritt von sich aus an. Allerdings gab es in der Fraktion, die aus Freien Wählern, Pro Augsburg und FDP besteht, im Vorfeld wohl unterschiedliche Ansichten dazu, ob Hummel Fraktionsmitglied bleiben kann - wäre Hummel geblieben, hätte es womöglich einen anderweitigen Austritt gegeben.

Abgesehen von einigen dürren Sätzen der Pressemitteilung gab es am Mittwoch keine weiteren Stellungnahmen aus der Fraktion. Sie kann mit vier Mitgliedern weiterbestehen (die Mindeststärke im Augsburger Stadtrat liegt bei vier Mitgliedern) und besetzt wie bisher einen Sitz in den Stadtratsausschüssen. Die Zahl der fraktionslosen Stadtratsmitglieder steigt mit Hummels Austritt von sieben auf acht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen