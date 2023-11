Stadtrat Wegner: Resolution wenig glaubwürdig

Der Vertreter der V-Partei³ hält die Positionierung des Stadtrates gegen ein neues Wasserkraftwerk im Stadtwald für wenig glaubwürdig und fordert einen Kompromiss.

Roland Wegner (V-Partei³) hat sich der Resolution des Stadtrates gegen ein geplantes Wasserkraftwerk am Lech im Stadtwald nicht angeschlossen. Er glaubt, dass sich die Renaturierung des Lechs im Naturschutzgebiet und ein Kraftwerk zur Stromerzeugung vereinbaren lassen. Die V-Partei³ setze sich für eine Realisierung des Projektes "Licca liber" ein, gleichzeitig müsse man die Herausforderung der Energiewende zu schultern.

Gerade im Winter könne man kaum von Photovoltaikanlagen profitieren, vor allem Wind und Wasser aus dem Bereich der erneuerbaren Energien müssten in dieser Jahreszeit stärker in den Fokus rücken. Energie aus Wasserkraft sei kostengünstig und effizient. Nicht umsonst betreibe Uniper am Lech bereits 22 Laufwasserkraftwerke.

Wegner wirft dem Stadtrat "Schnappatmung" vor

Wegner wirft dem Stadtrat "Schnappatmung" wegen einer einzigen neuen Anlage vor. Der Energiekonzern Uniper wolle mit modernster Technologie Effizienz in der Stromgewinnung sicherstellen und dabei auch den Naturschutz gewährleisten. Die Resolution sei aber auch in einer anderen Sache für wenig glaubwürdig: "Wenn Augsburger Stadträte es mit dem Argument 'Schutz der Fische' tatsächlich ernst meinen, könnten sie einfach schon mal damit aufhören, getötete Fische (und auch andere Tiere) zu essen" so Wegner. (eva)