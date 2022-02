Augsburg

05:50 Uhr

Ein Stadtrat verlangt Aufklärung zu Pflegeskandal um Seniorenheim Ebnerstraße

Plus Ein Augsburger Stadtrat fordert Informationen zu dem in Kritik geratenen Seniorenheim Ebnerstraße. Der Gesundheitsreferent hält sich zum Ergebnis der jüngsten Kontrolle bedeckt.

Von Andrea Baumann

Stadtrat Peter Grab von der Gruppierung Wir sind Augsburg" (WSA) fordert, einen Sachstandsbericht zum Seniorenheim Ebnerstraße auf die Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung am 24. Februar zu setzen oder dafür eine Sondersitzung anzuberaumen. Zu diesem Termin sollten auch die städtische Heimaufsicht sowie die Heimleitung der Senioreneinrichtung in Oberhausen eingeladen werden. In einem Schreiben an Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) beantragt Grab darüber hinaus einen schriftlichen Sachstandsbericht, der den ehrenamtlichen Stadträtinnen und Stadträten zugestellt werden müsse. Der Kommunalpolitiker macht kein Hehl daraus, dass ihn die Informationspolitik der Stadtregierung missfällt. Nach wie vor erhalte er entsprechende Informationen nur aus den Medien, kritisiert der WSA-Mann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen