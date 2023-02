Stadtreinigung im Streik: Abfalleimer nicht geleert, Straßen nicht gereinigt

Beim städtischen Abfall- und Stadtreinigungsbetrieb Augsburg wird gestreikt. Das macht sich auf den Straßen und öffentlichen Plätzen in der Stadt bemerkbar.

Wenn es am Montag in Teilen des Augsburger Stadtgebiets etwas unordentlich aussehen könnte, gibt es dafür eine Erklärung: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Abfall- und Stadtreinigungsbetrieb sind zum Warnstreik aufgerufen. Daher werden Abfalleimer auch nicht geleert. Zudem erfolgt keine Reinigung von Radwegen, Straßen und öffentlichen Plätzen. Die Müllabfuhr ist von der Protestaktion nicht betroffen. Die Gewerkschaft Verdi hatte frühzeitig auf den Streik hingewiesen.

Streik in Augsburg: Unmut der Beschäftigten ist laut Verdi groß

Aufgerufen zum Warnstreik hat die Gewerkschaft Verdi. Man möchte in den laufenden Tarifverhandlungen den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen. Im öffentlichen Dienst gab es bereits in den zurückliegenden Tagen mehrere Protestaktionen. Florian Böhme von Verdi sagt: "Gerade die Kolleginnen und Kollegen der Straßenreinigung, die bei Wind und Wetter, im Winterdienst zum Teil ab 4 Uhr in der Früh, für die Sauberkeit der Stadt sorgen, sind auf massive Tariferhöhungen angewiesen, da die unteren Einkommen stärker von Mietnebenkosten- und Lebensmittelpreissteigerungen betroffen sind." Es sei beschämend, so Böhme, dass Beschäftigte die eine Stadt sauber halten in dieser gerade mit den Einstiegsgehältern von ungefähr 2500 Euro brutto inklusive Zulagen ohne Wohngeldzuschüsse gar nicht mehr selbst wohnen könnten. Der Unmut sei groß.

Einen eintägigen Warnstreik gibt es am Montag auch bei den Stadtwerken Augsburg. Betroffen ist die Versorgungssparte. Der Nahverkehr läuft regulär. Die Streikenden der Straßenreinigung hatten sich am Montagmorgen zusammen mit den Kollegen der Versorgungssparte der Stadtwerke vor den Toren der Stadtwerke in der Johannes-Haag-Straße versammelt.