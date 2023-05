Stadtsparkasse macht Millionen-Gewinn und vergibt Kredite in Rekordhöhe

Die Stadtsparkasse Augsburg zieht für 2022 Bilanz. Ein Jahr, geprägt von Corona-Nachwehen, Inflation sowie Zinssteigerungen – und einem Rekordwert.

Bilanz-Pressemeldungen von Augsburger Banken beginnen derzeit alle gleich: mit dem Hinweis auf die anhaltend herausfordernde Lage zwischen Corona, Inflation und Zinsentwicklung, die Auswirkungen auf Kundinnen und Kunden sowie die Bankhäuser selbst hat. Auch die Stadtsparkasse Augsburg nimmt im Rückblick auf 2022 auf diese Herausforderungen Bezug. Insgesamt, so Vorstandsvorsitzender Rolf Settelmeier, sei man trotz der Krisen gut durch das vergangene Jahr gekommen. An einer Stelle wurde ein Rekordwert erreicht.

Steigende Bauzinsen haben sich bemerkbar gemacht und das Neugeschäft im Bereich Baufinanzierung vor allem im zweiten Halbjahr einbrechen lassen. Mit neu ausgegebenen Krediten von 280 Millionen Euro ergibt sich ein Minus von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Aufseiten der Sparer haben die steigenden Zinsen dagegen für ein Plus an Anlagen gesorgt. Der Bestand an Kundeneinlagen stieg um 420 Millionen Euro auf rund 6,3 Milliarden Euro.

Stadtsparkasse Augsburg vergibt über eine Milliarde Euro an neuen Krediten

Ein Rekord-Niveau erreichte die Stadtsparkasse bei der Neuvergabe von Krediten. Das Volumen überschritt erstmals den Wert von einer Milliarde Euro und stieg auf 1,1 Milliarden Euro. Neben Krediten für Privatpersonen kommen Gelder hinzu, die an die Wirtschaft ausgegeben wurden.

Die Stadtsparkasse verbucht eine Bilanzsumme von 7,6 Milliarden Euro sowie ein Ergebnis von 63,2 Millionen Euro (Vorjahr: 46,4 Millionen Euro). Der Gewinn – inklusive Rücklagen für allgemeine Bankrisiken – liegt bei 20 Millionen Euro (Vorjahr: 32 Millionen Euro). Die Stadtsparkasse Augsburg hat 57 Standorte und 926 Beschäftigte.

Stadtsparkasse engagiert sich für Kultur und Sport

Als Partner von Kunst, Kultur und Sport unterstützte die Sparkasse Einrichtungen und Vereine mit 1,43 Millionen Euro in Form von Spenden und Sponsoring. Für Rolf Settelmeier war die Bilanz 2022 die letzte unter seiner Verantwortung. Er verabschiedet sich im Sommer in den Ruhestand. Seine Nachfolge tritt Sandra Peetz-Rauch an.

