Stadtsparkasse spendiert dreitägiges Herbstfest zum Ende des Jubiläums

In der Spitalgasse wird von Freitag bis Sonntag gefeiert. Anlass ist das 200-jährige der Sparkasse, die alle Bürgerinnen und Bürger einlädt.

200 Jahre ist die Stadtsparkasse Augsburg in diesem Jahr geworden. Zum Ausklang des Jubiläums spendiert das Geldinstitut den Bürgerinnen und Bürgern ein dreitägiges Herbstfest - von Freitag, 14. Oktober, bis Sonntag, 16. Oktober. Die Festzone liegt in der Spitalgasse, der Heimat der Augsburger Puppenkiste. Die Stadtsparkasse ist jahrelanger Sponsor der Marionetten. Versprochen wird ein buntes Programm, das an allen Tagen bis in die Abendstunden geht. Das Jahr 2022 ist aber nicht nur ein Jubiläumsjahr, für die Zukunft des Instituts wurde eine wichtige Personalie geklärt.

Vorstandschef Rolf Settelmeier geht im Sommer 2023 in den Ruhestand

Rolf Settelmeier steht seit dem Jahr 2008 an der Spitze der Stadtsparkasse Augsburg. Im Juni 2023 geht der 63-Jährige in den Ruhestand. Die Nachfolge ist geklärt: Sandra Peetz-Rauch wird ab Juli neue Vorstandsvorsitzende. Sie ist derzeit als Vorstandsmitglied bei der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau tätig. Im Juli 2022 wurde die Bankerin von den politischen Gremien der Stadtsparkasse als neue Führungsperson bestellt.

Nun aber richtet sich der Blick auf das Herbstfest, das als Dankeschön an die Bevölkerung zu verstehen sei. Straßenkünstler treten auf, es gibt Bastelaktionen, das Märchenzelt ist vertreten und die Puppenkiste macht ebenfalls mit. Das Junge Theater gibt einen kleinen Einblick in den Audiowalk "Der kleine Wasserdrache in der Stadt". Geschichtliches erfährt man bei Führungen: auf den Spuren Augsburger Finanzgeschichten, durch die Historischen Wassertürme oder in ungewohnter Atmosphäre mit der Taschenlampe durch das Museum "Die Kiste". Zudem verlängert das Handwerker-Museum mit seinem Handwerkerhof die Öffnungszeiten am Freitag und Sonntag. Wie viel Geld sich die Stadtsparkasse das dreitägige Fest kosten lässt, wird nicht beantwortet.

Die Festzone in der Spitalgasse wird attraktiv gestaltet

Die Festzone wird entsprechend gestaltet: Holzhütten und Sitzgarnituren, hunderte Kürbisse und Ziermais sowie Grünpflanzen sollen zum Verweilen und Genießen einladen. Die Öffnungszeiten sind am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 14 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 21 Uhr.

