Stadtsparkasse zieht Bilanz: weniger Baufinanzierungen, mehr Gewinn

Die gestiegenen Zinsen haben die Nachfrage nach Baufinanzierungen weiter einbrechen lassen. Die Zinsentwicklung hat für die Stadtsparkasse aber auch einen Vorteil.

Für die Stadtsparkasse Augsburg waren Entwicklungen der Zinsen im letzten Jahr mit Vor- und Nachteilen verbunden. Währen die Nachfrage im Bereich Baufinanzierung erneut rückläufig war, wurde das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr dank der Zinswende verbessert. Das hat einen positiven Effekt für die Region.

Die Stadtsparkasse Augsburg meldet für 2023 einen deutlichen Rückgang bei Wohnbaufinanzierungen. Während der Bereich Neubau stark eingebrochen sei, seien Finanzierungen von gebrauchten Wohnungen und Häusern weiter gefragt gewesen. Viele Kunden hätten die hohen Raten aufgrund hoher Zinsen und hoher Kaufpreise nicht mehr leisten können. Die mögliche Wunschimmobilie sei demnach oft kleiner ausgefallen oder wurde gar nicht realisiert.

Stadtsparkasse vergibt Spenden im Wert von über drei Millionen Euro

Umgekehrt brachte die Zinswende für die Stadtsparkasse auch einen Vorteil. Der Zinsanstieg führte zu einer positiven Entwicklung des Gewinns, so Vorstandsvorsitzende Sandra Peetz-Rauch. Der Gewinn nach Steuern inklusive Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken weist die Stadtsparkasse mit über 62 Millionen Euro aus. Die Bilanzsumme stieg auf rund acht Milliarden Euro (plus 6,1 Prozent gegenüber Vorjahr). Mit dem Anstieg des Eigenkapitals auf über 840 Millionen Euro könne man der Kernaufgabe, nämlich Kredite für Augsburg, Friedberg und die Region bereitzustellen, weiterhin ohne Einschränkungen nachkommen. Hier stünden Finanzierungen im Bereich der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz im Fokus, so Vorstandsmitglied Wolfgang Tinzmann.

An die öffentliche Hand werden mehr als 32 Millionen Euro an Steuern überwiesen, doppelt so viel wie im Vorjahr. Dazu wurden im vergangenen Jahr 3,4 Millionen Euro in Form von Spenden und Sponsoring ausgegeben. Die Stadtsparkasse Augsburg hat 945 Mitarbeiter und 70 Auszubildende. Es gibt 54 Standorte.