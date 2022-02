Augsburg

vor 45 Min.

Die Stadtsparkasse wird 200 – und setzt weiter aufs gleiche Geschäftsmodell

Plus Die Stadtsparkasse Augsburg blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Sogar einen Drive-in-Schalter gab es einst - und Bedienstete hinter Panzerglas.

Von Andrea Wenzel

Vor 200 Jahren, am 2. Februar 1822, hatte die "Augsburgische Ersparniskasse mit Verzinsung" ihren ersten Geschäftstag. Ihrem Gründer Johann Lorenz von Schaezler gelang so, zusammen mit einem Trägerverein, dem neben ihm selbst die Bankfirmen Carli & Comp., J. G. Süßkind sowie das Bankhaus Wohnlich & Froelich angehörten, die zweitälteste Sparkassengründung in Bayern. Nur in Nürnberg war man wenige Monate schneller. In diesen 200 Jahren ist viel passiert - auch Skurriles.

