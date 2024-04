Stadtteil-Bürgerversammlung heute Abend im Bärenkeller

Es geht um die Anliegen für Oberhausen und den Bärenkeller. Ein Thema dürfte der geplante Süchtigentreff an der Wertachbrücke sein.

Die Stadt wird am Donnerstagabend ihre Stadtteilbürgerversammlung für den Bärenkeller und Oberhausen abhalten. Bürger können ihre Anliegen zu diesen beiden Stadtteilen dort vortragen und Anträge stellen. Werden sie mehrheitlich angenommen, muss sich der Stadtrat binnen drei Monaten damit befassen, wobei sich der Stadtrat die Anträge nicht zu eigen machen muss, sondern sie auch ablehnen kann. Ein Thema heute Abend dürfte der geplante Süchtigentreff bei St. Johannes an der Oberhauser Wertachbrücke sein, den die Stadt dort einrichten will.

Ort ist der Pfarrsaal von St. Konrad im Bärenkeller (Wertinger Straße 103). Um 18 Uhr geht es mit Tischgesprächen mit Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) und den Referenten los, ab 19 Uhr gibt es die Aussprache im Plenum mit Abstimmungen. (AZ)