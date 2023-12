Augsburg-Kriegshaber

09:40 Uhr

Fahrer schläft im Wagen auf Tramgleisen ein - Polizei schlägt Scheibe ein

Die Polizei in Augsburg hat in Kriegshaber einen betrunkenen Autofahrer aufgegriffen.

Artikel anhören Shape

Ein betrunkener Autofahrer ist am Donnerstag in Augsburg in seinem Auto eingeschlafen - an einer gefährlichen Stelle. Einfach wachzukriegen war er für die Polizei nicht.

Er war in seinem Auto eingeschlafen, das mitten auf den Straßenbahnschienen im Bereich der Ulmer Straße stand. Dies teilte ein Zeuge der Polizei nach Angaben der Ermittler am Donnerstag gegen 4 Uhr morgens über einen Autofahrer mit. "Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie fest, dass der Pkw verschlossen und der Fahrer auch durch Klopfen nicht wachzukriegen war", so die Polizei. Um das Auto zu öffnen, mussten die Beamten die Scheibe des Autos einschlagen. Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von fast 1,4 Promille, weshalb die Einsatzkräfte eine Blutentnahme bei dem Mann veranlassten. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Mann. (jaka)

Themen folgen