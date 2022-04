Stadtteilgespräch: Bürger wünschen sich Rückkehr zum Fünf-Minuten-Takt

Zum Stadtteilgespräch in Lechhausen kamen gut 150 Menschen aus dem Norden Augsburgs. Neben lokalen Themen beschäftigte viele auch der Krieg in der Ukraine.

Mehr als 150 Bürgerinnen und Bürger kamen am Mittwochabend zum Stadtteilgespräch für den Augsburger Nordosten ins Alevitische Kulturzentrum in Lechhausen. Bei allem Lokalkolorit mit Themen aus Lechhausen, Hochzoll, der Firnhaberau und der Hammerschmiede spielte auch der Ukraine-Krieg eine Rolle. So wurde die Sorge laut vor Energieengpässen, wenn Russland den Gashahn abdreht. Artikuliert wurde gegenüber der Stadtspitze auch der Wunsch, dass die Stadtwerke wieder zum Fünf-Minuten-Takt zurückkehren. (bau)

