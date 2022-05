Stadtteilgespräche in Augsburg: Der Weg führt nach Göggingen

Die Reihe der Augsburger Stadtteilgespräche wird im Mai fortgesetzt. Nach den Regionen Nord-West und Nord-Ost geht es nun wieder auf die andere Lechseite.

Die Reihe der Augsburger Stadtteilgespräche wird im Mai fortgesetzt. Nach den Regionen Nord-West und Nord-Ost geht es nun wieder auf die andere Lechseite: Das dritte Augsburger Stadtteilgespräch findet in der Region Süd-West statt, zu der die Stadtteile Göggingen, Inningen und Bergheim gehören. Termin ist am Mittwoch, 11. Mai, in Göggingen.

„Es ist dem Team der Augsburger Stadtregierung ein großes Anliegen, gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern aller Altersgruppen über wichtige Themen in ihren Stadtteilen zu sprechen. Gemeinsam erarbeiten wir die Richtung, die wir gemeinsam im Augsburger Süd-Westen aber auch in der Gesamtstadt künftig einschlagen möchten“, sagt Oberbürgermeisterin Eva Weber. Die Veranstaltung findet in die Aula des Gymnasiums Maria Stern (Gögginger Str. 132) statt. Um 18 Uhr wird mit persönlichen Tischgesprächen gestartet. Ab etwa 18.45 Uhr setzt sich das Stadtteilgespräch im Plenum für 90 Minuten „plus Verlängerung“ fort.

Themen sind Bildung, Klimafragen und Verkehr

Im Mittelpunkt der Augsburger Stadtteilgespräche stehen Themen wie Bildung, Klimafragen, die Gestaltung des öffentlichen Raums und Verkehrsthemen. Wichtige Themen speziell in der Region Süd-West sind nach Angaben der Stadt die Gestaltung der Stadtteilzentren sowie vielfältige Verkehrsfragen vom Durchgangsverkehr bis hin zu Nahverkehrsangeboten.