Augsburg

vor 33 Min.

Warum ein Przewalski-Hengst im Stadtwald getötet werden musste

Plus Ulaanbaatar wurde aus seiner Herde genommen. Zuletzt gab es einen tödlichen Rangordnungskampf. Gleichzeitig laufen neue Beweidungsprojekte mit Rindern an.

Von Jonas Klimm

Freitagfrüh, noch bevor der Publikumsverkehr in der Königsbrunner Heide einsetzte, fiel der Weideschuss. Der achtjährige Przewalski-Hengst Ulaanbaatar wurde aus der Distanz getötet. "Es führte kein Weg daran vorbei", sagt Nicolas Liebig, Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbands Augsburg. Seit 2018 war Ulaanbaatar Teil des Beweidungsprojekts im Stadtwald. Zuletzt gab es aber immer wieder Probleme mit dem Hengst. Nach mehrwöchigen Beratungen seien alle Beteiligten zum Schluss gekommen, dass das Tier aus seiner Herde entnommen werden müsste, so Liebig. Das Fleisch des Hengstes wird nun im Augsburger Zoo verfüttert.

Von Beginn an sei Ulaanbaatar auffällig schreckhaft gewesen und habe sich deshalb nur schwer in die fünfköpfige Gruppe integrieren können, erklärt Liebig. "Solange Ulaanbaatar in der Rangordnung noch auf einer niedrigen Position war, hatte sein Verhalten auf die Gesamtgruppe wenig Auswirkungen und die anderen Pferde konnten ihn in Schach halten." Anfang des Jahres habe sich das aber geändert. "Ulaanbaatar war das körperlich stärkste Tier geworden und hatte inzwischen die erste Position in der Rangordnung eingenommen", so Liebig. Damit verbunden waren heftige Rangordnungskämpfe. Im Februar wurde Hengst Pan Tau so schwer durch einen Biss verletzt, dass das Tier eingeschläfert werden musste. Durch sein übertrieben aggressives und dominierendes Verhalten seien zuletzt die Fresszeiten der gesamten Gruppe stark zurückgegangen. "Die körperliche Konstitution der Tiere nahm ab", so Liebig. Auch das Betreuungspersonal habe zuletzt den Bereich wegen der Gefährdung durch Ulaanbaatar nicht mehr betreten können.

