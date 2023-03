Augsburg

vor 52 Min.

Stadtwerke Augsburg gehen mit Bewerberbus auf Fahrersuche

Robert Kratzsch von den Stadtwerken beriet am Freitag im Bewerberbus der Stadtwerke am Königsplatz mehrere Interessenten, die eine Ausbildung als Busfahrer beginnen möchten.

Plus Am Freitag suchten die Augsburger Verkehrsbetriebe mit einer Aktion am Königsplatz nach Fahrpersonal. Die Resonanz war gut, doch führt das zum Erfolg?

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Diejenigen, die sich dem Bus der Stadtwerke, der am Freitagnachmittag am Manzù-Brunnen am Königsplatz parkt, nähern, könnten schon im Herbst dazu beitragen, dass dann wieder mehr Busse im Augsburger Liniennetz unterwegs sind. Wenige Tage vor dem Beginn des wegen Personalmangels ausgedünnten Fahrplankonzepts nächsten Dienstag haben die Stadtwerke mit einer ungewöhnlichen Aktion versucht, Personal zu gewinnen, nachdem andere Bemühungen in der Vergangenheit nicht genug Erfolg brachten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen