Augsburg

vor 22 Min.

Die Augsburger Stadtwerke haben für dieses Jahr noch nicht genug neue Fahrer

Bleiben Fahrersitze in Stadtwerkebussen aufgrund von zu wenig Bewerbern in Zukunft leer?

Plus Nötig wären im Lauf des Jahres 60 neue Mitarbeiter, um Ruhestand und Fluktuation auszugleichen. Bisher sind es 40. Wann läuft der Nahverkehr wieder im Normal-Takt?

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Frage, ob ab November mit dem Ende der großen Straßenbaustellen Busse und Straßenbahnen wieder im normalen Takt fahren können, wird bei den Stadtwerken erst in den kommenden Monaten entschieden. Wegen der jetzt anstehenden Baustellen am Schmiedberg und in der Karolinenstraße, für die der Straßenbahnverkehr teils monatelang unterbrochen werden muss, ist mehr Fahrpersonal nötig, weil dann mehr Ersatzbusse unterwegs sein müssen.

"Wenn sich das legt, ist entscheidend, dass wir genügend Personal finden, um ausscheidende Mitarbeitende ersetzen zu können", sagt Stadtwerke-Sprecher Jürgen Fergg. Denn die grundlegenden Probleme bei der Personalsuche, die sich vergangenes Jahr verschärft hatten, gibt es weiterhin. Seit dem Frühjahr gilt bei Bussen wegen der Personalknappheit im Zusammenspiel mit den Baustellen darum der 20- statt der 15-Minuten-Takt, Straßenbahnen fahren früher im ausgedünnten Abendtakt.

