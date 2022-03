Augsburg

Stadtwerke Augsburg hoffen durch Neun-Euro-Ticket auf Fahrgast-Schub

Plus Bringt das Neun-Euro-Ticket Schwung in den Augsburger Nahverkehr? Noch sind viele Fragen offen. Ungeklärt ist auch, ob es dauerhaft beim 7,5-Minuten-Takt bleibt.

Von Stefan Krog

Die Stadtwerke erhoffen sich von dem Neun-Euro-Ticket, das die Bundesregierung angekündigt hat, einen deutlichen Schub bei der Rückgewinnung von Fahrgästen. Wie berichtet ist vorgesehen, dass Bürger und Bürgerinnen für 90 Tage ein Ticket für neun Euro pro Monat bekommen. Noch offen ist, wann es soweit sein wird. Auch die Frage, ob bestehende Abos von dem Sonderangebot profitieren können, ist noch offen. "Wir gehen natürlich davon aus. Es können ja nicht diejenigen die Gelackmeierten sein, die dem ÖPNV auch in schwerer Zeit treu geblieben sind", so Stadtwerke-Sprecher Jürgen Fergg. Diese Fragen seien in den kommenden Tagen zu klären, damit die Verkehrsunternehmen möglichst zügig in die Vorbereitungen gehen können. Fergg spricht in jedem Fall von einem "riesigen Schub", wobei man noch nicht beziffern könne, wie viel Mehr an Fahrgästen zu erwarten ist .

