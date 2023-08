Stadtwerke Augsburg trennen sich vorzeitig von Geschäftsführer

Alfred Müllner verlässt das Unternehmen zum 31. August. Grund sind Umstrukturierungen in der Geschäftsführung, die künftig nur noch eine Person verantworten soll.

Die Stadtwerke Augsburg (swa) trennen sich vorzeitig von ihrem Geschäftsführer Alfred Müllner. Er wird das Unternehmen zum 31. August in beiderseitigem Einverständnis verlassen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Hintergrund sind Neustrukturierungen in der Geschäftsleitung der Stadtwerke.

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Augsburg gab am Freitag bekannt, dass die Geschäftsführung der Stadtwerke Augsburg umstrukturieren möchte. Um den Anforderungen an eine moderne, ökologische und finanziell stabile kommunale Daseinsvorsorge gerecht zu werden, soll das Unternehmen künftig von einem Alleingeschäftsführer geleitet werden. Zum Hintergrund: Walter Casazza verantwortete bislang die Nahverkehrs-Sparte, Müllner war für die Energiesparte verantwortlich.

Müllners Vertrag wäre noch bis Juli 2026 gelaufen, der 62-Jährige verlässt die Stadtwerke nun zum 31. August. Hierdurch solle der Weg für eine Neustrukturierung in der Geschäftsführung geebnet werden, heißt es in einer Pressemitteilung, die die Stadtwerke am Freitagmittag veröffentlichten. Der Aufsichtsrat der swa Holding GmbH und Müllner hätten sich einvernehmlich auf diese Vorgehensweise geeinigt.

Stadtwerke Augsburg: Ab Januar gibt es nur noch einen Geschäftsführer

Die Position des neuen Alleingeschäftsführers soll zum 1. Januar 2024 besetzt werden. Dies ist möglich, da sich Walter Casazza bereits im April 2022 dazu entschied, keine weitere Amtszeit anzustreben. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Augsburg hat nach Auskunft des Unternehmens bereits mit der Suche nach einem geeigneten Alleingeschäftsführer begonnen und dafür eine renommierte Personalberatung beauftragt.

In der Zwischenzeit wird Michael Hofmann mit Walter Casazza die Geschäftsführung der Stadtwerke Augsburg interimsweise übernehmen. Hofmann ist Geschäftsführer der Vindelici Advisors AG, zu deren Leistungsangebot unter anderem das Interim-Management zählt. In seiner beruflichen Laufbahn war er bereits mehrmals als Interims-Geschäftsführer von Unternehmen aus Augsburg sowie in einer führenden Position im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge tätig, unter anderem als Interims-Direktor der Hessing-Stiftung.

Oberbürgermeisterin Eva Weber, die auch Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke Augsburg Holding GmbH ist, betonte: „Mit Alfred Müllner wird ein Geschäftsführer verabschiedet, der die swa zu einem modernen Energiedienstleister umgebaut und die Klimastrategie der Stadtwerke Augsburg geprägt hat. Gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. Walter Casazza hat er das Unternehmen erfolgreich durch Krisen gesteuert. Im Namen der Stadt Augsburg und der Aufsichtsräte danke ich Herrn Müllner für sein großes Engagement für unsere swa. Die neue Geschäftsführungsstruktur ermöglicht, dass die Stadtwerke Augsburg weiterhin zukunftssicher aufgestellt sind und als agiler Akteur eine attraktive kommunale Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Augsburg bieten.“

Müllner sagte, der Aufsichtsrat habe ihn über eine geplante Neustrukturierung der Geschäftsführung informiert. "Um diese Veränderung zeitnah zu ermöglichen, habe ich die Entscheidung getroffen, mich aus der Geschäftsführung zurückzuziehen. Ich danke dem Aufsichtsrat für das Vertrauen. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danke ich für den großartigen Einsatz für das Wohl der Augsburgerinnen und Augsburger. Nach mehr als sieben Jahren in der Geschäftsführung der Stadtwerke Augsburg, mit einem wunderbaren Team in einer sehr lebenswerten Stadt, freue ich mich nun auf einen neuen Lebensabschnitt.“ Wie dieser Lebensabschnitt aussehen wird, ist bislang noch nicht bekannt.