Stadtwerke erneuern Fahrkartenautomaten

Die Stadtwerke Augsburg modernisieren ihre in die Jahre gekommenen Fahrkartenautomaten. Schon bisher seien immer wieder Software aktualisiert und einzelne Komponenten ausgetauscht worden, so Sprecher Jürgen Fergg. Jetzt stehe jedoch eine Rundum-Modernisierung an. „Bis auf das Metallgehäuse wird alles erneuert. Dazu wird die komplette Technik im Inneren neu eingebaut und eine aktualisierte Software aufgespielt“, so Fergg.



In der vergangenen Woche seien zunächst zwei Automaten umgerüstet worden, in dieser Woche seien es weitere acht. Diese ersten zehn modernisierten Automaten seien zunächst ein Test, um zu sehen, ob alles wie gewünscht funktioniert. Die Testphase dauert etwa vier bis fünf Wochen. Ist alles zur Zufriedenheit, werden in Folge nach und nach alle insgesamt 163 Automaten modernisiert, so Fergg.

Kundinnen und Kunden, die während der Umrüstung auf einen dann kurzzeitig außer Betrieb befindlichen Automaten treffen, werden gebeten, die Geräte an den gegenüberliegenden Bahnsteigen zu nutzen. Sollte es nicht möglich sein, einen Fahrschein zu erwerben, kann der Hinweis im Fall einer Kontrolle an den Fahrscheinkontrolleur gehen, so Fergg. „Sie wissen, an welchen Automaten gerade wegen der Umrüstung keine Fahrscheine gekauft werden können.“