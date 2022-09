Stadtwerke investieren zehn Millionen Euro in eine neue Verkehrsleitstelle

Ein Gebäude im Omnibusbetriebshof an der Lechhauser Straße wird erweitert und die Technik modernisiert. Das hat auch mit dem neuen Hauptbahnhof zu tun.

Die Baustelle liegt etwas versteckt auf dem weitläufigen Areal des Omnibusbahnhofs der Stadtwerke Augsburg. Das Verkehrsunternehmen investiert in der Lechhauser Straße in die Erweiterung eines bestehenden Gebäudes. Die Arbeiten laufen seit Frühjahr. Sie sollen bis Ende des Jahres 2022 abgeschlossen sein. Es handelt sich um ein Großprojekt. Zehn Millionen Euro sind veranschlagt. Stadtwerke-Sprecher Jürgen Fergg sagt: "Es ist eine Investition in die künftige Entwicklung des Nahverkehr-Netzes in Augsburg, aber auch in die Sicherheit."

An der Ecke Lechhauser Straße/Berliner Allee gegenüber dem Freibad befindet sich der Busbetriebshof. In diesem Gebäude sitzt der Fahrbetrieb. Dort sind Umkleiden und ein Aufenthaltsraum für das Fahrpersonal ebenso untergebracht, wie die Verkehrsmeister und die Verkehrs-Leitstelle, die Verkehrsplanung für Fahrpläne und Personal sowie die Abteilung für Fahrgastinformation.

Der Anbau beherbergt künftig insbesondere die neue Verkehrsleitstelle. Er sei zudem eine Erweiterung der Umkleiden und Aufenthaltsräume für das Fahrpersonal, so Fergg. Die vorhandenen Räume waren sehr beengt. Einen großen Platzbedarf nimmt die Technik ein, etwa ein halbes Stockwerk. Fergg: "Die Technik wird komplett erneuert, vom Störungs- und Alarmmeldesystem bis hin zu den Systemen für die Fahrgastinformation."

Ein wesentlicher Teil der Arbeiten betrifft die neue Leitstelle. Die jetzige sei in die Jahre gekommen, Platz sei recht eng. "So brauchen wir wegen der künftigen Erweiterung des Netzes und wegen des neuen Hauptbahnhofs zusätzliche Arbeitsplätze", erläutert der Sprecher der Stadtwerke. Hier sei zunächst für den Hauptbahnhof ein zusätzlicher Mitarbeiterplatz nötig. Derzeit koordinieren drei Mitarbeiter in der Leitstelle den Nahverkehr in der Stadt, künftig sind es vier.

Für den Tunnel am Hauptbahnhof Augsburg gibt es eine technische Neuerung

Im Hauptbahnhof gibt es laut Fergg eine technische Neuerung, "die wir bisher in Augsburg noch nicht hatten und die Auswirkungen auf die Verkehrssteuerung, aber auch für unser Fahrpersonal hat". Es sei das sogenannte "Stellwerk" für den Tunnelfahrbetrieb. Bisher fahren die Straßenbahnen in Augsburg überall "auf Sicht", das Fahrpersonal lenkt die Straßenbahn entsprechend der Verkehrslage. Im Tunnel müsse der Straßenbahnbetrieb technisch überwacht und gesteuert werden. "Der Tunnel ist in einzelne Blockabschnitte unterteilt, die immer nur von einer Bahn befahren werden dürfen und können", informiert Fergg.

Lesen Sie dazu auch